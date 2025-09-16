세븐틴 호시, 입대날에도 호랑이 기운이 솟아나요…오늘 ‘테이크 어 샷’

16일 하이브(의장 방시혁) 뮤직그룹의 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면, 호시는 이날 오후 6시 음원사이트에 신곡 ‘테이크 어 샷(TAKE A SHOT)’을 공개한다.
강렬한 분위기가 돋보이는 레이지(Rage) 장르 기반의 힙합 트랙이다. 호시의 파워풀하고 노련한 랩에 다채로운 신스 사운드, 기타 연주가 어우러져 묵직하면서도 생동감이 넘친다.
호시는 이 곡 작사에 참여해 끓어오르는 열정을 노랫말로 표현했다.
플레디스는 “데뷔 10주년을 분기점 삼아 새로운 챕터에 접어든 그의 각오와 포부가 돋보인다. 거친 음향 효과와 날것의 에너지, 스웨그 가득한 가사가 앞으로 펼쳐질 호시의 미래를 더욱 기대하게 만든다”고 전했다. 호시는 올해 스페셜 유닛 ‘부석순’(승관, 도겸, 호시)의 싱글 2집 ‘텔레파티(TELEPARTY)’를 시작으로 호시X우지 싱글 1집 ‘빔(BEAM)’, 세븐틴 정규 5집 ‘해피 버스트데이(HAPPY BURSTDAY)’를 선보였다. 지난 7~8월에는 호시X우지로 국내외 5개 도시에서 11회에 걸쳐 팬콘서트를 열고 10만 명 이상의 관객을 불러모았다.
솔로 아티스트로서도 커리어를 탄탄히 쌓고 있다. 그는 2021년 선보인 믹스테이프 ‘스파이더(Spider)’를 비롯해 유튜브에 게재한 개인곡 ‘아이 원트 유 백(I Want You Back)’, ‘스테이(STAY)’, ‘호랑이(Feat. Tiger JK)’, ‘호랑이 파워(Power)’, 세븐틴 정규 5집 수록곡 ‘데미지(Damage)(HOSHI Solo) (feat. Timbaland)’ 등을 발표했다.
이날 호시는 훈련소에 입소해 기초군사훈련을 받은 뒤 육군 현역으로 군복무한다. 세븐틴 멤버 중 네 번째 군복무에 돌입한다. 앞서 정한, 원우가 대체 복무로 병역 의무를 시작했다. 전날엔 우지가 현역으로 입대했다.
