박찬욱 ‘어쩔수가없다’, 제98회 아카데미 韓대표 출품작 선정

박찬욱 감독의 신작 영화 ‘어쩔수가없다’가 오는 2026년 2월에 열리는 제98회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화부문 한국 대표 출품작으로 선정됐다.
2일 영화진흥위원회 발표에 따르면 ‘어쩔수가없다’는 제98회 미국 아카데미 시상식 국제장편영화부문 한국 대표 출품작으로 선정됐다.
미국 아카데미 시상식의 국제장편영화부문에는 매 해 국가별로 그 나라의 영화 기구에서 선정한 단 한 편의 영화만이 후보로 이름을 올릴 수 있다. 앞서 봉준호 감독의 ‘기생충’이 2020년 해당 부문 출품작으로 선정돼 수상했다. 박찬욱 감독도 영화 ‘헤어질 결심’(2022)으로 제95회 아카데미 시상식의 한국 대표 출품작에 선정돼 예비 후보인 쇼트리스트(Shortlist) 15편에 포함됐으나, 최종 후보가 되는 데는 실패한 바 있다.
심사위원 측은 “안정적 영화적 완성도, 시대적 고민인 ‘해고’ 테마, 좋은 배우들의 호연, 실력있는 북미 배급사, 평가 항목 모두를 감안하여 출품작 중 가장 경쟁력 있다 판단했다”고 심사평을 남겼다.
‘어쩔수가없다’는 ‘다 이루었다’고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원 만수(이병헌 분)가 덜컥 해고된 후, 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 담는 영화.
박찬욱 감독의 12번째 장편 영화인 이 영화는 제82회 베니스 국제영화제 경쟁 부문에 한국 영화로는 13년 만에 진출했다. 지난달 29일 영화제에서 공식 상영된 뒤 압도적인 호평을 받았으며 영화제 최고상인 황금사자상 수상 가능성이 높은 작품으로 손꼽히고 있다. 국내에서는 오는 24일 개봉한다.
