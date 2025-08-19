유엔대사 전지현 지키는 강동원…‘북극성’ 메인포스터 공개

엔터테인먼트 서비스 디즈니+(플러스)는 19일 새 드라마 ‘북극성’(극본 정서경/연출 김희원, 허명행)의 인물간 관계성을 궁금하게 만드는 메인 포스터를 공개했다.
‘북극성’은 유엔대사로서 국제적 명성을 쌓아온 문주(전지현 분)가 대통령 후보 피격 사건의 배후를 쫓는 가운데, 그녀를 지켜야만 하는 국적 불명의 특수요원 산호(강동원 분)와 함께 한반도를 위협하는 거대한 진실을 마주하는 이야기.
먼저 공개된 메인 포스터는 대통령 후보 피격 사건 이면에 숨겨진 거대한 진실을 쫓는 ‘북극성’ 속 인물들의 강렬한 비주얼로 시선을 사로잡는다. 거대한 폭발이 일어나는 도심을 배경으로 한반도를 위협하는 긴박한 상황에 놓인 각 캐릭터의 표정과 서로 엇갈린 시선은 팽팽한 긴장감을 느끼게 하며 앞으로 펼쳐질 예측 불가능한 스토리에 대한 기대를 모은다. 여기에 ‘누구를 믿을 것인가, 무엇을 지킬 것인가’라는 카피는 서로를 믿을 수 없는 이들의 미묘한 관계 속에서 펼쳐질 갈등과 첩보 멜로의 장르적 재미를 예고하며 기대감을 한껏 끌어올린다.
예고편에서 대한민국을 뒤흔든 대통령 후보 피격 사건의 배후를 파헤치고자 대선 출마를 결심한 문주는 목숨을 위협하는 위험한 사건들에 휘말리게 된다. 한편 사건 현장에서 문주를 처음 마주한 후, 멀리서 지켜보던 산호는 그녀를 지켜야겠다는 결심을 하고 “나를 고용하십시오”라며 직접 제안한다. 이에 문주는 “무조건 명령에 따라줄 수 있겠어요?”라며 경계에 대한 긴장을 놓지 않는다.
또 “이 남자를 조심하십시오””라는 국가정보원장 유운학(유재명 분)의 날카로운 경고가 이어지면서 과연 그가 믿음과 의심의 경계 속에서 어떤 선택을 내릴지, 그들의 관계는 첩보 멜로 장르 안에서 어떻게 변화해 갈지 궁금증을 자아낸다.
독보적인 캐스팅과 웰메이드 제작진의 만남, 상상을 뛰어넘는 스케일의 예측 불가능한 스토리로 주목받고 있는 ‘북극성’은 오는 9월 10일 3개, 9월 17일부터 매주 2개의 에피소드를 공개, 총 9개의 에피소드로 만나볼 수 있다.
