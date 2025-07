프로미스나인, 단콘 전석 매진 속 추가 공연 확정…뜨거운 인기

사진제공=어센드

소속사 어센드는 11일 “‘2025 프로미스나인 월드 투어 나우 투모로우. 인 서울’(2025 fromis_9 WORLD TOUR NOW TOMORROW. IN SEOUL)에 보내주신 성원에 힘입어 8월 8일 오후 7시 30분 추가 공연을 개최한다”라며 “추가 공연의 티켓 예매는 멜론티켓에서 15일 오후 8시 선예매, 16일 오후 8시 일반예매로 진행한다”라고 밝혔다.이로써 프로미스나인은 8월 8일, 9일, 10일 총 사흘간 서울 중구 장충체육관에서 팬들과 만나 특별한 추억을 쌓을 예정이다. ‘나우 투모로우.’(NOW TOMORROW)는 지난 8일 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록한 바 있다. 이후 프로미스나인은 팬들의 열렬한 호응에 화답하기 위해 추가 공연을 열기로 결정했다.프로미스나인은 최근 미니 6집 ’프롬 아월 투엔티스‘(From Our 20’s)를 발매하고 다양한 방송과 유튜브 콘텐츠에 출연하며 ‘열일 행보’를 이어가고 있다. 타이틀곡 ‘라이크 유 배터’(LIKE YOU BETTER)는 멜론 톱100차트 상위권에 3주 연속 차트인 한 것은 물론, 벅스 일간 차트 1위에 이름을 올렸다. 또한 지난 4일 방송한 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’에서 1위를 기록하며 저력을 입증했다.(서울=뉴스1)