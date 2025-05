사진제공=빅히트 뮤직

10일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면 투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)의 ‘체이싱 댓 필링’ 뮤직비디오가 이날 오전 8시 37분 유튜브에서 조회 수 1억 회를 넘겼다. 이로써 ‘체이싱 댓 필링’ 뮤직비디오는 이들의 통산 9번째 억대 뷰 뮤직비디오가 됐다.‘체이싱 댓 필링’은 지난 2023년 10월 발표된 투모로우바이투게더의 정규 3집 ‘이름의 장: 프리폴(FREEFALL)’ 타이틀곡이다. 달콤하지만 성장이 없었던 과거를 뒤로하고 현실에서의 새로운 시작을 알리는 곡이다. 질주하는 듯한 멜로디와 묵직한 비트, 신시사이저 사운드에 멤버들의 목소리가 더해져 강렬한 인상을 준다.앞서 1월 이 앨범의 선공개 트랙 ‘백 포 모어’(Back for More (with Anitta)) 뮤직비디오가 유튜브 재생 수 1억 회를 달성한 바 있다. 투모로우바이투게더는 약 4개월 만에 또 다른 억대 뷰 뮤직비디오를 배출하며 글로벌 팬들의 꾸준한 사랑을 확인했다.한편 투모로우바이투게더는 월드 투어 ‘투모로우바이투게더 월드 투어 〈액트: 프로미스〉 -EP.2-’(TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP. 2-)를 진행 중이다. 오는 17~18일 오사카를 거쳐 24~25일 도쿄에서 월드투어 대장정의 막을 내릴 예정이다.

(서울=뉴스1)