‘컴백’ 규현 “솔로 10주년 감동, SM 있어 가능했다”

규현/안테나 제공

27일 오후 서울 강남구 도산대로 CGV 청담씨네시티에서 진행된 규현 첫 번째 정규 앨범 ‘컬러스’(COLORS) 발매 기념 음감회에서 규현은 솔로 데뷔 10주년 소감을 전했다.규현은 “예전 생각이 난다”라며 “‘광화문에서’가 정말 수많은 걱정 속에 나온 앨범이었는데, 이 앨범을 마지막으로 가수로서 활동은 접어야겠다는 생각까지 했었는데 (잘됐다)”라고 당시를 회상했다. 이어 “그리고 10주년이 됐다는 이야기를 들으니 감동스럽다”라며 “당시 결국 앨범 발표를 허락해 주신 SM 관계자분들 감사하다, SM이 있어서 10주년이 가능했다”라고 했다.타이틀곡 ‘하루마다 끝도 없이’(Unending Days)는 가슴 아픈 이별의 후유증을 섬세하게 풀어낸 곡이다. 밴드 사운드를 기반으로 한 짜임새 있는 편곡과 선명한 멜로디 라인, 규현의 서정적인 보컬이 조화롭게 어우러져 높은 완성도를 자랑한다.이 외에도 앨범에는 어느 햇살 좋은 날의 풍경이 연상되는 평화로운 분위기의 ‘기지개’(Journey), 사랑에 빠진 설렘이 오롯이 전달되는 ‘유니버스’(Universe), 규현이 솔로 데뷔 이후 처음 선보이는 업템포 팝 댄스 트랙으로 모두 함께 놀아보자는 ‘브링 잇 온’(Bring It On), 포근한 겨울 감성의 발라드곡으로 사랑하는 사람과 함께하는 모든 것이 한 편의 시처럼 아름답다는 ‘라스트 포엠’(Last Poem) 등 규현의 폭넓은 보컬 운용을 실감할 수 있는 곡들이 담겼다.이어 뮤지컬 넘버를 연상시키는 드라마틱한 편곡이 한 편의 서사시와 같은 ‘슬픈 밤’(Nights Without You), 사랑하는 사람을 향한 위로와 응원의 마음을 담은 ‘수평선’(Horizon), 꿈을 향한 희망찬 노랫말을 드라마틱한 대선율로 그린 ‘지금 여기, 너’(Wishes) 등 큰 폭의 감정선을 볼륨감 있게 다루며, 컬러칩처럼 다채로운 앨범을 완성했다.(서울=뉴스1)