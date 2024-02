에이티즈 ‘미친 폼’ MV, 공개 두 달 만에 1억뷰 돌파…통산 세 번째

KQ엔터테인먼트

보이그룹 에이티즈(ATEEZ)의 ‘미친 폼’ 뮤직비디오가 공개 약 두 달 만에 1억 뷰를 돌파했다.13일 오전 11시경 에이티즈의 정규 2집 ‘더 월드 에피소드 파이널 : 윌’(THE WORLD EP.FIN : WILL) 타이틀곡 ‘미친 폼’(Crazy Form) 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 뷰를 달성했다.앞서 에이티즈의 정규 1집 ‘트레저 에피소드 파이널 : 올 투 액션’(TREASURE EP.FIN : All To Action) 타이틀곡 ‘원더랜드’(WONDERLAND)와 미니 9집 ‘더 월드 에피소드 2 : 아웃로우’(THE WORLD EP.2 : OUTLAW) 타이틀곡 ‘바운시’(BOUNCY/K-HOT CHILLI PEPPERS) 뮤직비디오가 1억 뷰를 돌파하며 화제에 올랐던 바.특히, ‘미친 폼’ 뮤직비디오는 약 2개월 만에 1억 뷰를 달성하며 ‘바운시’ 뮤직비디오가 가진 기록을 한 달이나 단축시키며 K팝 팬들의 놀라움을 자아냈다. 이로써 이들은 ‘원더랜드’, ‘바운시’, ‘미친 폼’까지 통산 세 편의 1억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다.‘미친 폼’은 아프로비트(Afrobeat) 리듬을 기반으로 한 댄스홀 장르의 곡으로, ‘더 월드’ 시리즈의 마지막 서사를 그려낸 뮤직비디오를 통해 전 세계 음악팬들로부터 폭발적인 반응을 자아냈다. 이에 뮤직비디오는 공개 7시간 만에 1000만 뷰를 돌파하였으며, 전작 ‘바운시’가 보유한 기록을 한 시간 단축시키며 자체 최단 기록을 다시 썼다.에이티즈는 ‘미친 폼’이 수록된 정규 2집을 통해 미국 ‘빌보드 200’ 1위 및 영국 ‘오피셜 앨범 차트’ 2위를 차지하며 세계 양대 음악 시장에서 ‘커리어 하이’를 달성했다. 더불어 벅스 일간 앨범 차트 및 일본 라인 뮤직 실시간 앨범 차트 1위, 독일 공식 음악 차트 11위 등 국내외를 아우르는 막강한 글로벌 인기를 과시했다.한편, 에이티즈는 2024 월드투어 ‘투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워’(TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER)의 서울과 일본 공연을 성공적으로 마무리했으며, 28일 일본 싱글 3집 ‘낫 오케이’(NOT OKAY)를 발매한다.(서울=뉴스1)