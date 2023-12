세븐틴, 나영석 PD와 새 여행 예능…내달 5일 첫방

그룹 ‘세븐틴’이 나영석 PD와 함께 6박7일간 유럽을 누빈다.세븐틴 측은 18일 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 위버스(Weverse)에 ‘나나투어 with 세븐틴’의 티저 포스터와 예고편을 게재했다. 티저 포스터와 예고편에는 단체복을 맞춰 입고 힐링 여행을 떠난 세븐틴의 모습이 담겼다.‘나나투어 with 세븐틴’은 데뷔 9년 차 세븐틴의 진한 우정을 담은 버라이어티 예능물이다. 세븐틴은 가이드로 재취업한 여행 예능 20년차 베테랑 ‘NA이드’(나영석 PD)와 함께 여름의 이탈리아로 떠난다.하이라이트 영상에서 갖가지 방법으로 이탈리아를 즐기는 세븐틴의 개성을 엿볼 수 있다. 멤버들을 알뜰살뜰 챙기는 맏형 정한을 비롯해 여행의 감성에 흠뻑 취한 조슈아와 준의 모습이 웃음을 안긴다. 멤버들의 곁에 늘 붙어 있는 호시와 이탈리아가 체질에 맞다는 원우의 행복한 미소가 이목을 끈다.특히 우지는 이번 여행을 통해 집돌이 생활을 청산, 디에잇과 민규 역시 이탈리아의 모든 곳이 취향이라고 한다. 도겸과 승관 역시 관리 모드를 해제했다. 세븐틴의 척척박사 버논과 알뜰살뜰 총무 디노의 활약 또한 주목된다.‘나나투어 with 세븐틴’은 내년 1월5일부터 매주(설 연휴 제외) 금요일 오후 8시40분 tvN에서 방송된다. 같은 날 오후10시에는 위버스를 통해 TV 방영 분량의 약 두 배인 풀버전(회당 120분 내외)이 단독 공개된다.[서울=뉴시스]