이 조합 실화?…제니·박서준, 국보급 비주얼 투샷

배우 박서준과 K팝 간판 걸그룹 ‘블랙핑크’ 멤버 제니가 눈부신 비주얼을 뽐냈다.제니는 지난 15일 자신의 소셜미디어에 일본 도쿄에서 최근 열린 샤넬 패션쇼에서 박서준과 함께 찍은 사진을 올렸다. 제니는 검은색 벨벳 드레스 재킷을 입고 화려한 패턴의 스타킹을 신었다. 샤넬의 시그니처인 꽃목걸이와 검은색 반장갑을 착용해 이목을 끌었다. 올백 헤어스타일의 박서준은 샤넬의 시그니처 트위드 재킷을 입고 댄디한 매력을 뽐냈다. 제니는 애프터 파티에서 ‘플라이 미 투 더 문’(Fly Me To The Moon), ‘유앤미’(You & Me) 노래를 부르며 매혹적인 퍼포먼스도 선보였다.한편 박서준은 8월 개봉 예정인 영화 ‘콘크리트 유토피아’로 관객들을 만날 예정이다. 11월 개봉을 앞둔 마블 영화 ‘더 마블스’에도 출연한다. 제니는 미국 HBO 드라마 ‘디 아이돌(The Idol)’로 첫 연기에 도전, 제76회 칸국제영화제에 참석하는 등 월드스타 필모그래피를 추가했다. 블랙핑크 멤버로 월드투어에도 한창인 제니는 지난 11일 호주 멜버른 공연에서 컨디션 난조로 공연을 마치지 못했으며, 건강 회복을 위한 휴식과 안정에 전념하고 있다.[서울=뉴시스]