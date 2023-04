온앤오프(ONF) 효진 ⓒ News1

그룹 온앤오프 효진(29·김효진)이 부친상을 당했다.6일 소속사 WM엔터테인먼트 측은 뉴스1에 “효진이 부친상을 당했다”라며 “육군 현역으로 복무 중이던 효진은 부대에서 나와 빈소로 향하는 중이다”라고 밝혔다.효진은 2017년 그룹 온앤오프로 데뷔했다. 이후 미니 ‘온앤오프’부터 ‘유 컴플리트 미’(YOU COMPLETE ME), ‘위 머스트 러브’(WE MUST LOVE), ‘스핀오프’(SPIN OFF), 정규 ‘온앤오프: 마이러브’(ONF: MY NAME) 등을 발매하며 활발한 활동을 펼쳤다.한편 효진은 2021년 12월28일 육군 현역으로 입대했다. 전역일은 6월27일이다.(서울=뉴스1)