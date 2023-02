TNX, 미니2집 초동 7만 장 돌파…전작 대비 2배↑

그룹 ‘TNX’가 컴백 일주일 만에 자체 커리어 하이를 달성했다.24일 소속사 피네이션 측은 “지난 23일 써클차트와 한터차트에 따르면 지난 15일 발매된 TNX의 두 번째 미니앨범 ‘러브 네버 다이스(Love Never Dies)’는 초동 판매량(집계 기준 2월 15~21일) 각 7만6867장과 7만1878장을 기록했다”고 밝혔다.이는 TNX가 지난 2022년 5월 발매한 데뷔 앨범 ‘웨이 업(WAY UP)’의 초동 판매량 3만1196장에서 2배 이상 상회한 기록이다.데뷔 후 첫 컴백이지만 TNX는 이번 기록을 통해 자체 커리어 하이를 달성하며 성장세를 기록하고 있다.이번 앨범은 발매 직후 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 4개국에서 1위를 차지, 총 9개국에서 10위권 대에 진입했다. 또한 ‘러브 오어 다이(Love or Die)’ 뮤직비디오 조회 수는 공개 후 7일 만에 1000만 회를 돌파하는 모습을 보였다.해당 앨범은 10대의 사랑, 이별과 그리움, 정체성에 대한 고민 등 청춘시절 뜨겁게 간직하고 있던 추억을 다양한 관점에서 해석한 앨범이다. 국내외 유명 프로듀서들이 참여해 완성도를 높였고 멤버 은휘 역시 프로듀싱에 참여했다.한편 TNX는 이날 KBS 2TV ‘뮤직뱅크’에 출연, 미니 2집 ‘러브 네버 다이스’의 더블 타이틀곡 ‘아이 니드 유(I Need U)’와 ‘러브 오어 다이’ 무대를 선보인다. 더불어 오는 25일 MBC ‘쇼! 음악중심’, 26일 SBS ‘인기가요’에서 활동을 이어간다.[서울=뉴시스]