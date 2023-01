(여자)아이들, ‘톰보이’ MV 2억 뷰 돌파…통산 두 번째

(여자)아이들. 큐브엔터테인먼트

걸그룹 (여자)아이들의 ‘톰보이’(TOMBOY) 뮤직비디오가 조회 수 2억 뷰를 돌파했다.지난해 3월 발매된 (여자)아이들의 정규 1집 ‘아이 네버 다이’(I NEVER DIE)의 타이틀곡 ‘톰보이’가 유튜브 조회 수 2억 뷰(1월16일 기준)를 달성했다.‘톰보이’는 뮤직비디오 공개 16시간 만에 1000만 뷰를 기록하는 등 폭발적인 인기를 자랑했고, 지난해 9월에는 음원 사이트 스포티파이에서 1억 스트리밍을 돌파하며 국내외 신드롬을 일으켰다.이로써 (여자)아이들은 데뷔곡 ‘라타타’(LATATA)에 이어 두 번째 2억 뷰 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 또한 ‘한’(一), ‘세뇨리타’(Senorita), ‘라이언’(LION), ‘오 마이 갓’(Oh my god), ‘화’(火花)에 이어 ‘누드’*Nxde)까지, 1억 뷰를 뮤직비디오 8개를 보유하며 ‘4세대 걸그룹 중 최다 보유’ 기록을 세운 바 있다.또한 지난해 10월 발매한 다섯 번째 미니 앨범 ‘아이 러브’(I love)는 발매와 동시에 아이튠즈 톱 앨범(Top Album) 부문 전 세계 40개 지역에서 1위를 차지하고, 초동 판매량 67만8000 장을 돌파하며 약 284% 성장률을 기록했다. 타이틀곡 ‘누드’는 국내 음원 사이트에서 1위를 차지해 ‘퍼펙트 올킬’(PAK)을 달성한 데 이어 중국 대형 음원사이트 ‘왕이윈뮤직’ K팝 차트에서도 정상을 차지하기도.그뿐만 아니라 (여자)아이들은 ‘아이 러브’로 ‘빌보드 200’에서 71위를 차지하며 데뷔 이래 빌보드 메인 차트 첫 진입이라는 성과를 거뒀다. ‘누드’ 또한 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트 13위에 올라 뜨거운 글로벌 인기를 과시했다.한편 (여자)아이들은 오는 28~29일, SK올림픽 핸드볼경기장에서 팬미팅 ‘(G)I-DLE OFFICIAL FAN CLUB NEVERLAND 3RD FAN MEETING [행운의 편지]’를 통해 팬들과 만남을 가질 예정이다.(서울=뉴스1)