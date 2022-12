두아 리파, 3세 연하 잭 할로와 열애설…‘시그널’은 있었다

영국 출신 세계적인 팝스타 두아 리파(27·Dua Lipa)가 3세 연하 미국 힙합스타 잭 할로(Jack Halow)와 열애설에 휩싸였다.12일(현지 시간) 페이지 식스(Page Six) 등 외신에 따르면, 리파와 할로는 열애 중이다.할로는 지난 5월 ‘두아 리파(Dua Lipa)’라는 곡을 발매하기도 했다. 할로는 발매 이전에 그녀에게 전화를 걸어 노래를 들려주고 축복을 받았다고 한다. 그가 발매한 곡에는 “두아 리파, 나는 그녀와 곡 작업(피처링) 그 이상을 하고 싶어”(Dua Lipa, I‘m tryna do more with her than do a feature) 등의 가사가 포함됐다.현지 언론들은 “이 둘은 지난달 미국 로스앤젤레스에서 열린 버라이어티 히트메이커스 브런치에서 직접 만난 것으로 추정된다. 리파는 할로에게 매료됐고 이후 ’지속적인 연락‘을 주고받은 것으로 보인다”라고 전했다. 이어 “할로는 리파에게 상당히 관심이 있으며, ’로맨스‘를 강력하게 추구할 것”이라고 덧붙였다.할로 측 관계자는 “지난 금요일 징글볼에 출연한 리파를 만나기 위해 뉴욕으로 날아갔다”라고 말했다. 페이지 식스는 “이 둘은 다음날 점심을 먹기 위해 한 식당에 따로 도착하는 장면을 포착했다”라고 밝혔다. 한 소식통은 “할로는 항상 그녀의 팬이었듯이, 최선을 다할 것”이라고 전했다.리파는 모델 지지 하디드, 벨라 하디드의 동생인 안와르 하디드와 2019년 공개 연애 이후 2021년 12월에 결별한 바 있다.[서울=뉴시스]