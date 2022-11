세븐틴 日 신보 ‘드림’, 오리콘 데일리 앨범 랭킹 이틀 연속 1위

플레디스엔터테인먼트

보이그룹 세븐틴이 오리콘 데일리 앨범 랭킹에서 이틀 연속 1위를 차지했다.10일 일본 오리콘이 발표한 차트에 따르면, 세븐틴의 일본 첫 번째 EP ‘드림’(DREAM)은 6만1065장의 일간 판매량으로 오리콘 데일리 앨범 랭킹(11월9일 자)에서 1위를 차지, 이틀 연속 정상을 굳건히 지켰다.‘드림’으로 앞서 8일 자 차트에서 첫 날 판매량 38만 8천 장이라는 대기록과 함께 오리콘 데일리 앨범 랭킹 1위로 직행했다.앨범과 동명의 타이틀곡 ‘드림’은 일본 최대 음원 사이트인 라인뮤직에서 실시간 음원 차트, 데일리 음원 차트 K팝 및 뮤직비디오 장르에서 1위에 올랐고, K팝 장르에서는 앨범의 모든 수록곡이 1위부터 4위를 석권, 높은 현지 인기를 입증했다.‘드림’에는 세븐틴의 역사적인 돔 투어의 순간을 장식하기에 어울리는 타이틀곡 ‘드림’과 함께 미니 9집 ‘아타카’(Attacca) 타이틀곡 ‘록 위드 유’(Rock with you)와 스페셜 앨범 ‘세미콜론’(;/Semicolon) 수록곡 ‘겨우’(All My Love)의 일본어 번안곡, 홀리데이 버전으로 재탄생한 정규 4집 ‘페이스 더 선’(Face the Sun) 수록곡 ‘달링’(Darl+ing) 등 총 4곡이 담겼다.한편, 세븐틴은 오는 19~20일 오사카 교세라 돔을 시작으로 26~27일 도쿄 돔, 12월 3~4일 반테린 돔 나고야에서 세븐틴 월드투어 [비 더 선]-재팬(SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN] - JAPAN)을 펼친다.(서울=뉴스1)