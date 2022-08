방탄소년단·블랙핑크, 오늘 美 ‘MTV VMAs’ 3개부문 나란히 후보

K팝을 대표하는 보이그룹과 걸그룹인 ‘방탄소년단’(BTS)과 ‘블랙핑크’가 다수 노미네이트된 미국 ‘2022 MTV 비디오 뮤직 어워즈’(2022 MTV Video Music Awards, 이하 ‘2022 MTV VMAs’)가 29일(한국시간) 열린다.이날 미국 뉴저지 주 푸르덴셜 센터에서 펼쳐지는 올해 시상식에서 방탄소년단과 블랙핑크는 각각 6개 부문과 3개 부문에 후보로 올라 있다. 블랙핑크가 후보에 오른 부문에 방탄소년단이 모두 후보로 올라 있어 사이좋게 3개 부문 후보로 지명된 셈이다.특히 주요 부문인 ‘올해의 그룹’(Group of the Year)에 나란히 후보로 이름을 올렸다. 해당 부문을 놓고 방탄소년단과 블랙핑크 외에 미국 힙합 듀오 ‘시티 걸스(City Girls)’, 미국 하드록 밴드 ‘푸 파이터스’, 미국 얼터너티브 록 밴드 ‘이매진 드래건스(이매진 드래곤스)’, 지난해 유로비전 송 콘테스트 우승팀인 이탈리아 록 밴드 ‘모네스킨(M?neskin)’, 현존 최고 밴드 중의 하나로 손꼽히는 미국의 4인 록밴드 ‘레드 핫 칠리 페퍼스’, 한국계 미국 래퍼 겸 싱어송라이터 앤더슨 팩(Anderson .Paak)과 미국 팝스타 브루노 마스가 결성한 프로젝트 듀오 ‘실크 소닉(Silk Sonic)’ 등 쟁쟁한 뮤지션들이 올라 있어 더 눈길을 끈다.방탄소년단은 이와 함께 멤버 정국이 미국 프로듀서 겸 싱어송라이터 찰리 푸스와 협업해 지난 6월24일 공개된 ‘레프트 앤드 라이트(Left and Right)’로 오른 ‘송 오브 서머(Song of Summer)’를 비롯 ‘베스트 K-팝(Best K-pop)’, ‘베스트 안무(Best Choreography)’, ‘베스트 비주얼 효과(Best Visual Effects)’, ‘베스트 메타버스 퍼포먼스(Best Metaverse Performance)’ 부문 후보에 올랐다.방탄소년단은 올해 ‘MTV VMAs’에서 4년 연속 수상을 노린다. 처음 수상 후보에 오른 2019년에는 ‘베스트 그룹(Best Group)’과 ‘베스트 K-팝’ 2개 부문을 수상했고, 2020년에는 ‘베스트 팝(Best Pop)’, ‘베스트 K-팝’, ‘베스트 안무’, ‘베스트 그룹’ 등 4관왕을 차지했다. 작년에는 ‘베스트 그룹’과 ‘베스트 K-팝’, ‘송 오브 서머’ 부문을 수상하면서 올리비아 로드리고(Olivia Rodrigo), 릴 나스 엑스(Lil Nas X) 등과 함께 ‘2021 MTV VMA’ 공동 최다관왕이 됐었다.블랙핑크는 ‘올해의 그룹’ 외에 ‘베스트 메타버스 퍼포먼스’ 부문(블랙핑크), 그리고 멤버 라리사(LALISA)가 ‘베스트 K팝’ 부문에 이름을 올렸다.특히 방탄소년단과 블랙핑크가 모두 후보에 오른 ‘베스트 메타버스 퍼포먼스’는 올해 처음 신설됐다. 블랙핑크는 ‘배틀그라운드 모바일’(PUBG MOBILE) 인게임 콘서트로, 방탄소년단은 마인크래프트(Minecraft) 내 퍼포먼스로 후보로 지명됐다.게다가 블랙핑크는 퍼포머로 이번 ‘MTV VMAs’ 무대에 오른다. 그래미 어워즈, 빌보드 뮤직 어워즈, 아메리칸 뮤직 어워즈와 더불어 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나로 꼽히는 MTV VMAs 무대에 초청된 K팝 여성 아티스트는 블랙핑크가 처음이다. MTV VMAs에 출연한 걸그룹 전체를 놓고봐도 TLC, 스파이스걸스, 피프스 하모니에 이은 네 번째. 1987년부터 시작된 MTV VMAs의 역사를 고려하면 블랙핑크의 존재감이 확인 가능하다.이와 함께 그룹 ‘세븐틴’(SVT)은 베스트 K팝 부문을 비롯 ‘베스트 뉴 아티스트’ ‘올해의 푸시 퍼포먼스’ 등 3개 부문에 노미네이트됐다.베스트 K팝 부문엔 방탄소년단 ‘옛 투 컴’, 리사 ‘라리사(Lalisa)’, 세븐틴 ‘핫(Hot)’ 외에 있지(Itzy) ‘로꼬(Loco)’, 스트레이 키즈 ‘매니악’, 트와이스 ‘더 필즈(The Feels)’ 등도 후보로 선정됐다.한편 이번 시상식에선 전반적으로 힙합이 강세다. 힙합 가수 첫 퓰리처상 수상자이자 ‘21세기 시인’으로 통하는 켄드릭 라마, 미국 힙합스타 잭 할로우, 미국 스타 래퍼 릴 나스 엑스가 각각 7개 부문에 노미네이트되며 최다 후보 지명자기 됐다. MTV 등이 이날 오전 9시부터 생중계한다.[서울=뉴시스]