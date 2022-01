정호연, 亞 최초 ‘보그 US’ 단독 커버…창간 130년만

닫기

‘글로벌 대세’ 정호연이 아시아인 최초 단독으로 보그 US 2월호 커버를 장식했다.정호연의 소속사 사람엔터테인먼트 측은 지난 6일 “정호연이 아시안 최초 단독으로 보그 US 커버 모델로 발탁됐다”며 “이는 글로벌 패션업계에서 굉장히 이례적인 일로, 정호연 배우가 지닌 스타파워가 얼마만큼 대단한 것인지를 가늠케 한다”고 밝혔다. 더불어 정호연은 미국 보그 창간 130년 역사상 단독으로 커버를 장식한 첫 한국인이라는 점에서 큰 의미를 갖는다.LA에서 촬영된 이번 보그 US 화보 속 정호연은 여유롭게 카메라를 응시하며 독보적인 존재감을 드러내고 있다. 흔들림 없는 눈빛과 표정, 절제된 포즈에서도 드라마틱한 무드를 풍기며 눈을 뗄 수 없게 만든다. 특히 정호연은 깊은 눈빛과 카리스마 넘치는 모습으로 시선을 집중시킨다.정호연은 보그 US와의 인터뷰를 통해 ‘오징어 게임’이 끝난 후 바쁘게 살아온 날들을 진솔하게 털어놓았다. 정호연은 ‘오징어 게임’이 공개된 당시를 회상, “한 달 만에 내 인생이 전부 바뀌었다”고 말문을 열었다. 이어 ‘오징어 게임’ 신드롬 이후 “영어를 배우고, 자세와 목소리를 훈련하고, 예술과 영화를 통해 세계관을 넓히는 등 열심히 일했다”고 밝혔다.이러한 정호연의 말에 보그 US 측은 “정호연을 묘사할 단어가 하나 있다면 바로 열심이다, 열심히 일하고, 모든 일에 심혈을 기울인다, 폭발한 것 같은 느낌이 들 때까지”라며 빠르게 치솟고 있는 인기에도 흔들림 없이 제몫을 해나가는 정호연을 칭찬했다.앞서 정호연은 ‘오징어 게임’의 미국 현지 프로모션 일정 소화를 위해 미국으로 출국, ‘LACMA 갈라’와 ‘CFDA 패션 어워즈’에 참석하는 했다. 또한 그는 ‘오징어 게임’ 팀과 함께 고담 어워즈에도 참석했는데, 해당 시상식에서 ‘오징어 게임’팀이 한국 드라마 최초로 작품상을 수상하는 쾌거를 이뤘다. 더불어 정호연은 고담 어워즈에서 단독 시상자로 등장해 눈길을 끌기도 헀다.한편 정호연의 배우 데뷔작 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’은 지난해 9월에 공개된 후 넷플릭스 사상 최고의 히트작으로 자리매김, 전 세계적인 신드롬을 불러일으켰다. 정호연의 특별 화보와 배우로서의 진솔한 이야기를 담은 인터뷰는 보그 US 2월호에서 확인할 수 있다.(서울=뉴스1)