“디지털 무역 경쟁력 키운다”…KEP협회, ‘글로벌 공공조달 AX 전략 전문가 과정’ 개강
동아경제
공유하기
글자크기 설정
에이전틱 AI 활용 및 데이터 분석 중심 실무 교육으로 디지털 무역 인재 양성
인공지능(AI) 기술이 산업 전반으로 확산되면서 무역과 공공조달 분야에서도 AI 활용 역량을 갖춘 전문인력 수요가 증가하는 가운데, 실제 업무에 적용 가능한 에이전틱 AI 활용법과 데이터 분석 기법을 다루는 수출 지능화 교육이 막을 올렸다.
(사)정부조달수출진흥협회(KEP협회)는 AI 및 데이터 기반의 디지털 무역 혁신을 지원할 실무 인재를 양성하기 위해 AI 융합 전문가 과정인 ‘글로벌 공공조달 AX 전략 전문가 과정’을 6일 개강했다고 밝혔다.
이번 과정은 과학기술정보통신부가 주관하고 정보통신산업진흥원(NIPA)이 지원하는 ‘2026 산업전문인력 AI역량강화 지원사업’의 일환으로 마련됐다. 글로벌 무역 및 수출 환경에 특화된 AI 교육을 제공해 현업 실무 역량을 확보하고, 인공지능 전환(AX) 시대를 맞이한 기업들이 미래 예측 역량과 업무 효율성을 높일 수 있도록 실무 중심으로 커리큘럼을 구성한 것이 특징이다.
상세 교육 내용에는 AI 기반 디지털 무역 및 글로벌 공공조달 환경에 대응할 수 있는 서비스 기획·설계 역량 습득이 포함된다. 특히 공공데이터 API와 생성형 AI, 그리고 에이전틱 AI(Agentic AI)를 활용해 무역·수출 업무 자동화 워크플로우를 직접 설계하는 실습이 진행된다. 아울러 머신러닝 기반의 미래 예측 및 리스크 분석 기법을 통해 데이터 기반의 의사결정 프로세스를 배우며, 멀티 에이전트 기반 디지털 무역 서비스와 대시보드를 기획해 AX 전략 및 사업화 제안서까지 직접 도출하는 전문가 육성 프로그램으로 운영된다.
협회 관계자는 “이번 과정은 급변하는 글로벌 무역 시장에서 우리 기업들이 기술적 역량을 강화할 수 있도록 기획된 교육”이라며 “이론 습득에 그치지 않고 실무에 활용 가능한 기술을 다루는 만큼, 국내 중소·중견기업들이 글로벌 조달 시장에서 디지털 경쟁력을 확보하는 계기가 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.
한편, 교육 신청과 상세 커리큘럼에 대한 자세한 안내는 KEP협회 해외조달교육센터, 중앙대학교 산학협력단, 글로벌창업연구소를 통해 확인할 수 있다.
댓글 0