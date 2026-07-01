[단신]하나금융, 대학생 ‘스마트 홍보대사’ 발대식 外

■ 하나금융, 대학생 ‘스마트 홍보대사’ 발대식



하나금융그룹이 2일 서울 중구 명동 사옥에서 ‘제20기 스마트 홍보대사’ 발대식을 열었다. 스마트 홍보대사는 2012년 시작한 대학생 홍보대사 프로그램으로 현재까지 1060명이 수료했다. 올해는 역대 가장 많은 1642명이 지원했고, 선발된 50명은 두 달간 브랜드 홍보, 취약계층 대상 사회공헌활동 등을 한다. 함영주 하나금융 회장은 이들에게 “청년 세대와 그룹을 연결하는 가교 역할을 해주길 기대한다”고 말했다.

■ 신한금융, ‘AI 전환’ 하반기 경영포럼 개최



신한금융그룹은 3∼4일 경기 용인 신한은행 블루캠퍼스에서 ‘생동하는 신한, 압도적 몰입’을 주제로 하반기(7∼12월) 경영포럼을 개최했다고 5일 밝혔다. 진옥동 신한금융 회장을 비롯한 경영진 300여 명은 인공지능 전환(AX) 달성 등을 두고 1박 2일 토론을 진행했다. 진 회장은 “신한 고유의 야성을 바탕으로 시장 경쟁과 미래 금융 혁신을 주도해야 한다”며 “리더들부터 AI를 활용해 각자의 역량 강화에 나서야 한다”고 강조했다.