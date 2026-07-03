집 구할 땐 ‘가전 할인’, 가전 살 땐 ‘안심 계약’… 프롭티어·롯데하이마트 맞손

“이실장 중개소에서 집 구하면 하이마트 가전 추가 할인을 받고, 하이마트에서 가전을 보면 전세사기 등 거래 사고 피해 예방을 돕는 부동산 안심케어 서비스를 만날 수 있습니다.”
프롭테크 기업 프롭티어㈜(대표 서동록)가 롯데하이마트와 손잡고 부동산 계약부터 가전 구매까지 이사·입주 과정에 필요한 서비스를 연계한 공동 마케팅을 진행한다고 밝혔다. 이번 협력은 프롭티어의 부동산 플랫폼 ‘이실장’과 롯데하이마트의 온·오프라인 유통망을 연결해, 주거 이동 과정에서 소비자들의 부담을 덜고 체계적인 입주 준비를 지원하기 위해 마련됐다.
프롭티어는 ‘이실장’의 대표 서비스인 ‘이실장 안심케어’를 전국 롯데하이마트 매장과 온라인 기획전을 통해 선보인다. ‘이실장 안심케어’는 부동산 거래 사고 예방 및 대응을 위한 솔루션으로, 계약 후 등기부등본의 대출이나 가압류 등 변동 사항을 실시간으로 알림 제공한다. 또한 사고 발생 시 손실에 대한 실손 보상과 법률 비용 지원을 포함하며, 계약 시 초기 비용으로 다음 이사 때까지 보장받을 수 있는 구조다.
롯데하이마트는 이사, 입주청소, 가전청소 등을 묶은 ‘이사&입주 All-Care 서비스’를 이실장 회원 중개소와 연계해 제공한다. 이에 따라 전국 2만 6000 개 이실장 회원 중개소에서 부동산 상담 및 계약을 진행하는 고객은 롯데하이마트 온·오프라인 매장에서 사용할 수 있는 가전 2% 추가 할인 쿠폰을 받게 된다.
양사는 온·오프라인 인프라를 기반으로 계약 이후 입주 준비 단계까지 이어지는 고객 동선을 유기적으로 연결하는 O2O(Online to Offline) 마케팅을 강화할 방침이다. 프롭티어 관계자는 “주거 여정에 필요한 서비스를 연결해 고객이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들겠다”고 전했으며, 롯데하이마트 관계자 역시 “양사의 온·오프라인 인프라를 활용해 고객 라이프스타일에 맞춘 서비스와 거래 환경을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
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