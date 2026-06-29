LG화학, 나프타 지원금 활용해 중소 고객사 납품가 인하

LG화학이 비닐·포장재 등 생활용 소재를 제조하는 중소 고객사를 대상으로 납품가격 인하 지원에 나선다고 29일 밝혔다. 정부의 나프타 지원금을 활용해 납품가격을 한시적으로 낮추는 방식이다.
지원 대상은 지난 5월부터 출하된 물량이며, 제품별 나프타 사용 비중과 가격을 고려해 톤당 10만~20만 원을 인하한다. 관련 내용은 고객사에 이미 공유됐으며, 6월부터 시행된다.
나프타는 석유화학 제품의 기초 원료다. 최근 나프타 가격 상승과 수급 불안으로 석유화학 업체들의 원가 부담이 커지자 정부가 업계 지원을 위한 나프타 지원금을 마련했고, LG화학은 이를 중소 고객사 납품가격 인하에 활용하기로 했다. 회사는 이번 지원으로 중소 고객사의 원가 부담을 줄이고 비닐·포장재 등 생활용 소재 가격 안정에도 기여한다는 방침이다.
김동춘 LG화학 최고경영자(CEO) 사장은 “여러 어려움 속에서도 당사 제품을 변함없이 사용해주신 중소 고객사에 대한 상생협력 차원에서 마련한 것”이라며 “납사 수급 및 가격 폭등으로 어려움에 처한 국내 석유화학 기업에 전례 없는 신속한 지원을 펼쳐주신 정부에도 감사드린다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0