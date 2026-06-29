HD한국조선해양, LNG추진선 고압펌프 국산화… 70척분 공급 계약 확보

HD한국조선해양이 국내 중소기업과 협력해 LNG추진선 핵심 기자재인 연료공급용 고압펌프 국산화에 성공했다고 29일 밝혔다.
HD한국조선해양은 경남 진해에서 LNG 연료공급용 고압펌프의 최종 성능 검증과 형식 승인 인증서 수여식을 열었다. 고압펌프는 HD한국조선해양이 독자 개발한 제품으로, 프리텍과 성문 등 국내 중소기업이 제작과 패키지화 과정에 참여했다.
이날 행사에는 남영준 HD한국조선해양 SD사업대표, 김정식 라이베리아 기국 대표, 김성용 프랑스 선급(BV) 전무, 박해흠 프리텍 대표, 이재홍 성문 대표 등이 참석했다.
LNG 연료공급용 고압펌프는 LNG추진선에서 연료를 엔진에 안정적으로 공급하는 기자재다. 그동안 해외 업체가 관련 시장을 주도해 국내 조선업계는 수입 제품에 의존해 왔다. 이에 따라 유지보수와 납기, 공급망 관리에서 부담이 있었다.
HD한국조선해양은 이번 인증을 통해 제품 성능과 안전성을 공식 확인했다. 회사는 이를 바탕으로 실선 적용과 시장 확대에 나설 계획이다. 해당 제품은 현재까지 국내외 조선소와 70여 척분의 공급 계약을 확보했다.
이번 제품 개발에는 프랑스 선급과 라이베리아 기국도 참여했다. HD한국조선해양은 개발 초기부터 라이베리아 기국과 함께 선박 운항 환경을 고려한 시험평가와 검토를 진행했다. 프랑스 선급은 제품 성능과 안전성 검증을 맡았다.
HD한국조선해양은 고압펌프 국산화를 통해 LNG추진선 기자재 공급망을 안정화하고, 친환경 선박 분야에서 국내 기자재 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.
남영준 HD한국조선해양 SD사업대표는 “이번 인증식은 선급, 기국, 국내 우수 협력사들과 함께 HD한국조선해양이 독자 개발한 고압펌프의 세계적인 경쟁력을 확인한 자리”라며 “검증된 안정성을 바탕으로 실선박에도 성공적으로 적용해 고객들의 서비스 만족도를 한 단계 더 높이겠다”고 말했다.
한편, HD현대 조선·해양 부문은 협력사 지원도 이어가고 있다. 중동 사태 장기화와 글로벌 공급망 불안으로 자금 부담이 커진 협력사들을 위해 자재대금을 조기 지급했고 지난해 5월에는 HD현대중공업이 사외 협력회사 기술 교류회를 열었다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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