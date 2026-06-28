커지는 역직구 시장… G마켓, ‘라자다’ 상품 수 4배 확대한다

해외에서 한국 상품을 직접 구매하는 역직구족이 급증하면서 국내 이커머스 업계도 글로벌 시장 공략에 속도를 내고 있다. G마켓 역시 동남아시아 대표 이커머스 플랫폼 라자다와 연동해 판매하는 상품 수를 대폭 확대하며 역직구 사업 강화에 나섰다.
역직구 시장은 최근 빠르게 성장 중이다. 국가물류통합정보센터에 따르면 4월 국내 전자상거래를 통한 수출액은 2억2458만 달러(약 3448억 원)를 기록했다. 지난해 같은 달(1억2691만 달러)과 비교하면 77.0% 증가했다. 전자상거래 수출 통계 집계 이후 월간 수출액이 2억 달러를 넘어선 것은 이번이 처음이다.
G마켓의 역직구 사업도 성장세를 이어가고 있다. 올 상반기(1월 1일~6월 21일) G마켓의 라자다 판매 거래액은 지난해 하반기 대비 2배(102%) 이상 급증했다. 최근 한 달(5월 22일~6월 21일) 거래액도 전월 대비 232% 늘었다.
이 같은 흐름에 따라 G마켓은 라자다와의 연동 판매 상품 수를 기존 700만개에서 3000만개로 4배 이상 대폭 확대하기로 했다.
회사 측은 글로벌 판매 연동 체계를 개선하고, 기존 배송비 정책으로 인한 상품 등록 제한을 해소하면서 상품 확대가 가능해졌다고 설명했다. 기존에는 무료배송 상품에 한해 글로벌 연동이 가능했으나 이번 개선을 통해 유료배송 및 조건부 무료배송 상품까지 판매 대상에 포함됐다.
G마켓 글로벌 판매 프로그램에는 총 1만7000여 국내 셀러가 참여하고 있다. 상품은 동남아 대표 이커머스 플랫폼 라자다를 통해 말레이시아·베트남·싱가포르·태국·필리핀 등 5개국에 판매된다. 셀러가 인천 소재 G마켓 물류센터로 상품을 발송하면 국제 배송과 통관 등 해외 물류 전 과정은 G마켓과 라자다에서 담당하는 구조다.
G마켓은 이번 상품 확대를 발판으로 글로벌 확장 전략에도 속도를 낼 계획이다. 이르면 올해 말부터 알리바바 그룹의 글로벌 플랫폼 네트워크를 활용해 유럽·남미·서남아시아 등 신규 시장으로 역직구 서비스를 확대하면서 글로벌 커머스 플랫폼으로 도약한다는 전략이다.
G마켓 관계자는 “동남아 시장에서 K-상품의 경쟁력을 확인하고 더 많은 국내 셀러 상품이 현지 소비자와 만날 수 있는 환경을 구축하게 됐다”며 “글로벌 판매 인프라 확대와 현지 마케팅 강화에 지속적으로 투자해 한국 상품의 해외 진출 생태계를 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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