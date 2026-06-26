코스알엑스, 구조 개선 힘입어 올해 상반기 두 자릿수 성장률 기록

유통망 정비 및 물류 효율화로 해외 시장 성장 동력 확보
북미·유럽 시장서 펩타이드 및 선세럼 등 신제품 판매 호조
더마 코스메틱 브랜드 코스알엑스(COSRX)가 지난해 4분기에 이어 올해 상반기까지 견조한 성장세를 이어가고 있다.
코스알엑스는 지난해 4분기 마련된 반등 발판이 올해 1, 2분기까지 지속되면서 두 자릿수의 매출 성장률을 달성했다고 26일 밝혔다. 특히 지난 5월에는 월간 최대 매출을 기록하며 흑자 전환에 성공했다.
회사 측은 이번 성과에 대해 글로벌 유통망 및 물류 효율화, 가격 정책 정비 등 강도 높은 구조 개선을 통해 해외 시장의 성장 동력을 확보하고 체질 개선을 빠르게 이뤄낸 결과라고 설명했다.
코스알엑스는 2013년 브랜드 창립 이후 해외 뷰티 시장을 지속해서 공략하며 글로벌 더마 스킨케어 브랜드로 자리 잡았다. 급성장 과정에서 유통 구조 및 가격 관리 등 다양한 과제에 직면하기도 했으나, 지난해 대대적인 유통 구조 혁신, 글로벌 물류 효율화, 국내외 시장 가격 안정화 등을 추진하며 경영 효율화를 마쳤다. 이를 바탕으로 성장 모멘텀을 회복하며 매출 성장세로 돌아섰다.
최근 매출 성과는 북미와 유럽 시장에서 두드러진다. 미국 시장에서는 기존 주력 제품인 ‘스네일 라인’과 더불어 틱톡샵 인기 제품인 ‘펩타이드 아이패치’를 포함한 ‘펩타이드 라인’ 중심의 신제품 판매가 확대되며 성장을 견인했다.
유럽에서는 ‘울트라-라이트 인비저블 선세럼’이 아마존 영국과 독일의 자외선 차단 카테고리 내 판매량 1위를 기록하며 브랜드 경쟁력을 입증했다. 성분 및 인증 규제가 까다로운 유럽 주요 선스크린 시장에서 글로벌 뷰티 브랜드들을 제치고 베스트셀러에 오르며 K-뷰티 선케어의 세대교체를 이끌고 있다는 평가다.
코스알엑스 관계자는 “북미와 유럽에서 성장을 견인하는 펩타이드 라인과 선세럼의 판매 호조가 지속되고 있다”며 “기존 스네일 라인 중심의 사업 구조를 넘어 다변화된 성장 동력을 확보한 만큼 향후 성장세도 지속될 것으로 전망한다”고 전했다.
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