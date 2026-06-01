협력사 중심 자율 안전문화 확산 노력

[2026 국가서비스대상] 안전경영 시스템 한국서부발전㈜
한국서부발전㈜(이하 서부발전)의 WP-안전등급제가 ‘2026 국가서비스대상’ 안전경영 시스템 부문 대상을 수상했다. 3년 연속이다.
WP-안전등급제 ★★★
서부발전은 국내 주요 발전 공기업으로 안정적인 전력 공급과 함께 안전·환경 중심의 지속가능한 경영을 실현하고 있다. 태안 본사를 중심으로 전국에 발전소를 운영하며 친환경 에너지 전환과 중대재해 예방을 위한 안전경영 체계 강화에 앞장서고 있다.
서부발전은 ‘안전’을 최우선 경영 가치로 삼고 전사적 안전 역량 강화와 사고 예방 중심의 안전경영 실천을 위해 최선을 다하고 있다. 특히 CEO 직속의 ‘Steering Committee’를 중심으로 전사 안전 쇄신 체계를 공고히 하는 등 끊임없는 안전경영 혁신을 추진하고 있다.
먼저 기관장이 솔선수범해 ‘협력사와 함께하는 안전 최우선 경영’ 활동을 전개함으로써 서부발전 고유의 안전문화 조성에 주력했다. CEO 포함 경영진이 직접 전 사업소를 방문해 ‘CEO 함께하는 안전동행’ 및 특별 안전점검을 실시했으며 이를 통해 현장 위험 요인을 선제적으로 개선했다.
아울러 ‘협력사 WP-안전등급제’와 소규모 협력사 안전보건 관리체계 구축 지원을 강화해 원·하청 간 안전관리 수준의 균형 있는 향상을 도모해왔다. 또한 근로자 누구나 반드시 준수해야 하는 ‘핵심안전수칙’, 100종의 ‘표준안전작업지침’을 개발·적용해 안전관리 표준화를 실현했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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