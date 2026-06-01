‘아이원뱅크’ 앱 개편… 고객 경험 혁신

IBK기업은행의 i-ONE Bank(아이원뱅크)가 ‘2026 국가서비스대상’ 모바일뱅킹 부문 대상을 수상했다. 7년 연속이다.
아이원뱅크는 ‘편리하고 안전한 금융 앱’이라는 평가를 받으며 장기간 고객 평가에서 1위를 유지하고 있다. 특히 고객 중심의 서비스 혁신과 지속적인 디지털 경쟁력 강화 노력을 인정받으며 국내 대표 모바일뱅킹 앱으로 자리매김했다.
IBK기업은행은 지난해 9월 아이원뱅크를 전면 개편하며 고객 경험 혁신에 나섰다. 금융 플랫폼 역할 강화와 고객 편의성 확대, 디지털 소외계층 지원에 초점을 맞췄다. 직관적인 UI·UX를 새롭게 적용하고 촬영 송금, 바이오 인증 기반 이체 등 고객 중심 기능을 강화했다. 또한 화상을 통한 수어 상담 서비스 및 고령층을 위한 쉬운뱅킹 서비스를 강화하며 디지털 소외계층의 이용 편의성을 높였다. 흩어져 있던 금융·생활 알림을 한곳으로 집중한 통합 알림함을 통해 거래 내역, 금융 일정, 이벤트 및 혜택 정보 등을 한눈에 조회할 수 있다. 아울러 기업은행 계좌 없이도 금융 상품 가입과 타행 계좌 조회·이체가 가능하도록 서비스를 확대했으며 해외 주식 및 소수점 투자 서비스 등 IBK투자증권의 콘텐츠도 아이원뱅크를 통해 새롭게 선보였다.
아이원뱅크는 보안 강화에도 만전을 기하고 있다. 고객 스스로 보안 상태를 점검할 수 있는 ‘i-ONE 가드’는 스마트폰에 설치된 악성 앱과 보안 위협 요소를 점검하고 피싱 문자, 전화 조작 등 금융 사기 위험을 진단하는 기능을 제공한다.
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