DJI 오스모 포켓4 써보니… 1인 미디어부터 전문촬영까지 가능한 ‘미니카메라’

107GB 고속 스토리지 기본 탑재로 외부 저장 매체 의존도 차단
4K 해상도 기준 240fps 슬로우 모션 구현, 야간 잡음 억제력 우수
DJI 마이크 3 직접 연동… 음향 편집 편의성 향상돼
급속 충전 기능 및 기민한 액티브트랙 지원하나 초고속 이동체 추적은 과제
DJI가 짐벌 일체형 소형 카메라 라인업의 신작 오스모 포켓4를 시장에 선보였다. 이번 신제품은 전작의 1인치 이미지 센서 구조를 계승하면서도 고속 내장 스토리지 도입, 고프레임 슬로우 모션 지원, 배터리 효율 개선 등 전반적인 하드웨어 성능을 끌어올린 점이 눈에 띈다. 한 달간 테스트를 통해 제품의 실효성을 다각도로 검증했다.
기기의 외관 디자인은 이전 세대의 플랫폼을 상당 부분 유지하고 있다. 가로 방향으로 회전하면 전원이 켜지는 2인치 OLED 터치스크린의 구동 방식 역시 동일하다. 디스플레이 패널의 최대 휘도가 향상되어 태양광이 강한 한낮 야외에서도 피사체의 윤곽을 잡거나 구도를 설정하는 작업이 용이했다. 소형 화면 특유의 구조적 한계는 있으나 실시간 모니터링에 무리가 없는 시인성을 확보했다고 볼 수 있다.
가장 핵심적인 변화는 107GB 분량의 고속 내장 스토리지를 기본 규격으로 채택했다는 사실이다. 최대 800MB/s의 쓰기·읽기 속도를 바탕으로 별도의 마이크로SD 카드 없이도 4K 영상을 안정적으로 저장할 수 있다. PC 등 외부 기기로의 데이터 백업 속도 역시 개선되어 전반적인 작업 흐름의 효율을 높였다.
이미지 센서는 f/2.0 조리개값을 갖춘 1인치 적층형 CMOS가 쓰였다. 14스톱의 동적 범위(다이내믹 레인지)를 제공해 명암 대비가 극명한 환경이나 저조도 촬영 시 어두운 부분의 잡음을 줄이고 세부 묘사를 유지하는 성능을 보였다. 실제 야간 도심 촬영에서도 주변부의 디테일 손실이 적은 편이었다.
프레임 레이트 사양도 진화했다. 4K 해상도 기준 최대 240fps의 고배속 녹화 기능이 추가되어 화질 저하 없는 부드러운 고화질 슬로우 모션 연출이 가능하다. 센서 크롭을 활용한 2배 무손실 줌은 단초점 렌즈가 가진 화각의 제약을 일정 부분 상쇄한다.
사운드 시스템에는 오스모 오디오 기술이 이식되어 4채널 입출력을 지원한다. 상위 패키지인 크리에이터 콤보에 포함된 DJI 마이크3 무선 송신기는 별도의 수신 장치 없이 기기 본체와 다이렉트로 연결된다. 음질을 최우선으로 고려하는 작업 환경이라면 전용 마이크 활용이 필수적일 만큼 내장 마이크 대비 음성 수음의 해상도 격차가 뚜렷하다.
차량 통행이 빈번한 도로변과 강풍이 부는 야외 환경에서 테스트한 결과, 주변부 소음을 일정 폭 억제하면서 화자의 목소리를 정밀하게 분리해 냈다. 멀티 마이크 동시 녹음을 적용하면 녹화자와 피설명자의 음성이 별도 트랙으로 분리 보존되어 후반 사운드 편집 과정에서의 편의성이 증대된다.
오토포커스(AF) 시스템은 딥러닝 기반 알고리즘과 결합된 차세대 액티브트랙 기술이 제어한다. 피사체가 급작스럽게 동선을 바꾸거나 가속하는 상황에서도 3축 기계식 짐벌이 추적 동작을 수행했다. 엄폐물 뒤로 피사체가 사라졌다가 다시 나타날 때 초점을 유지하는 포착 능력이 개선된 모습이다. 다만 프레임 레이트를 넘어서는 초고속 이동 물체를 추적할 때는 간헐적으로 포커싱이 지연되는 현상이 관찰됐다.
전력 관리 측면에서는 배터리 효율이 개선됐다. 제조사 공인 기준 최대 4시간의 연속 구동 능력을 갖췄다. 필드 테스트 도중 수시로 전원을 켜고 끄는 반복 촬영 환경에서 별도의 보조 전원 없이 온종일 일정을 소화할 수 있었다. 완전 방전 상태에서 단 18분 만에 배터리 용량의 80%까지 채우는 급속 충전 시스템 역시 현장 대응력을 높이는 요소다.
이번에 출시된 DJI 오스모 포켓 4 크리에이터 콤보는 단순한 사양 보완을 넘어 독자적 내장 공간 확보를 통한 편의성 제고, 고성능 슬로우 모션 도입에 따른 시각 연출 다양화, 전용 마이크와의 유기적 통합을 달성한 기기로 요약된다.
이에 따라 개인 콘텐츠 제작자부터 전문 영상 프로덕션의 보조 장비에 이르기까지 폭넓은 영역에서 범용성을 갖췄다. 동영상뿐 아니라 사진 묘사력과 종횡비 왜곡 억제력도 안정적인 궤도에 올랐다고 평가된다. 또한 한손에 쥐어지는 소형 구조로 옷 주머니에 수납할 수 있을 만큼의 휴대성도 긍정적으로 평가된다.
결론적으로 스마트폰 카메라 기반의 영상 촬영에서 화질이나 앵글의 한계를 체감해 온 사용자들에게 오스모 포켓4는 결과물의 완성도를 끌어올릴 수 있는 대안이 될 것으로 전망된다.
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