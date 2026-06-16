화우·한경협, 내달 2일 ‘李 정부 경제정책 점검’ 세미나 개최

법무법인 화우와 한국경제인협회(한경협)가 제22대 국회 후반기 원 구성을 앞두고 이재명 정부의 경제정책을 점검하는 ‘전환기 대한민국, 기업의 과제와 기회’ 세미나를 다음 달 2일 오후 2시 서울 강남구 아셈타워 34층 화우연수원에서 연다고 16일 밝혔다.
이번 세미나는 급변하는 정치·경제 환경 속에서 기업들이 하반기 국정 운영 방향과 입법 환경을 미리 점검하고 선제 대응할 수 있도록 기획됐다. 1세션에서는 김태년 더불어민주당 국가균형성장특별위원장이 특별 강연을 맡는다. 6·3 지방선거 이후 정치·경제 환경 변화와 국회 후반기 원 구성 전망, 이재명 정부의 핵심 경제 입법 방향 등을 다룰 예정이다.
2세션에서는 화우 소속 전문가들이 분야별 입법·규제 동향과 기업 대응 방안을 발표한다. 임서정 전 고용노동부 차관, 박진규 전 산업통상자원부 1차관, 신영호 전 공정거래위원회 상임위원 등이 각각 노동·산업·공정거래 분야의 하반기 흐름을 짚는다.
홍정석 화우 GRC 그룹장은 “하반기 국회 원 구성을 앞두고 기업들이 직면한 입법·규제 환경의 변화 폭이 크다”며 “법무뿐만 아니라 대외협력, 전략기획, 홍보 담당자들이 정부와 국회의 정책 방향을 선제적으로 파악하고 실질적인 대응 전략을 마련하는 데 도움이 될 것”이라고 말했다.
세미나는 이달 30일 오전 10시까지 화우 웹사이트에서 사전 신청을 통해 참가할 수 있다. 참가비는 없다.
이민아 기자 omg@donga.com
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