와이즈버즈, 틱톡·서울경제진흥원 ‘SMB 아카데미’ 참여

디지털 마케팅 기업 와이즈버즈가 틱톡(TikTok)과 서울경제진흥원이 공동 운영하는 ‘틱톡 SMB 아카데미’에 크리에이티브 파트너로 참여해 서울 소재 중소기업의 디지털 마케팅 역량 강화 지원에 나선다고 15일 밝혔다.
틱톡 SMB 아카데미는 중소기업이 숏폼 콘텐츠와 광고, 커머스를 활용해 신규 고객 접점을 확대하고 글로벌 시장 진출 기반을 마련할 수 있도록 지원하는 교육 프로그램이다. 지난 11일 서울 강남구 틱톡코리아 오피스에서 첫 교육을 시작했으며, 총 8주간 운영된다.
와이즈버즈는 디지털 광고 대행 및 마케팅 솔루션 기업으로 국내외 광고 플랫폼을 활용한 캠페인 운영 경험을 보유하고 있다. 특히 국내 최초로 틱톡 마케팅 파트너(TMP) 프로그램에 선정된 에이전시로, 틱톡 광고 특화 역량과 전문 인력을 바탕으로 브랜드 맞춤형 광고 서비스를 제공하고 있다.
이번 아카데미에서는 틱톡 콘텐츠 전략과 숏폼 영상 제작, 광고 캠페인 운영, 커머스 활용 방안, 미디어 커뮤니케이션 등 실무 중심 교육이 진행된다. 참가 기업들은 강의와 실습형 워크숍을 통해 자사 브랜드에 적합한 콘텐츠와 광고 전략을 직접 기획하고 실행해 볼 수 있다.
또한 틱톡에서 활동 중인 푸드 크리에이터 ‘아누누’가 강사로 참여해 콘텐츠 제작 노하우와 이용자 소통 경험을 공유할 예정이다. 참가 기업들은 실제 크리에이터 사례를 통해 숏폼 콘텐츠 문법과 틱톡 플랫폼 활용 전략을 익힐 수 있다.
교육 수료 기업 가운데 우수 기업에는 광고 크레딧과 콘텐츠 제작 지원, 우수 사례 홍보 등 후속 지원이 제공된다. 이를 통해 교육이 실제 마케팅 성과와 비즈니스 성장으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.
시치 우 틱톡 코리아 글로벌 비즈니스 솔루션(GBS) 제너럴 매니저는 “이번 아카데미는 틱톡이 지속해서 실천해 온 중소기업 지원 프로그램의 일환”이라며 “실무에 바로 적용할 수 있는 교육을 통해 중소기업들의 경쟁력을 키우고 공공기관과 민간 플랫폼이 협력해 중소기업의 글로벌 성장을 이끄는 민관 협력 모델로 자리 잡길 바란다”고 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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