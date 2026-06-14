올리브영 美 2호점도 ‘오픈런’…프리미엄·글로벌 고객 공략

CJ올리브영이 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 핵심 상권에 문을 연 두 번째 매장에서도 ‘오픈런’ 흥행을 이어나갔다.
13일(현지시간) CJ올리브영은 LA에 두번째 오프라인 매장 ‘센추리시티점’을 개점했다고 밝혔다. 센추리시티점은 약 250㎡(약 76평) 규모로 LA 대표 복합쇼핑몰인 웨스트필드 센추리시티에 입점했다. 미국 서부 지역의 대표적 부촌인 비버리힐스와 명품 쇼핑거리인 로데오드라이브 인근에 있어 고소득 소비자와 글로벌 관광객 유입이 많은 상권으로 꼽힌다. 센추리시티점은 오픈 전부터 긴 줄이 이어지면서 100m가 넘는 대기줄이 형성될 정도로 인기였다고 올리브영 측은 설명했다.
올리브영은 현지 매장의 성격을 차별화하는 전략을 택했다. 첫 미국 매장인 패서디나점이 K뷰티에 관심이 많은 2030세대 소비자들에게 ‘올리브영’이라는 브랜드를 정체성을 소개하는 플래그십 역할을 했다면, 센추리시티점은 프리미엄 소비층과 글로벌 고객에게 K뷰티 자체를 알리는 확산형 매장으로 운영한다는 방침이다.
이번 매장은 K스킨케어에 관심이 많은 현지 소비자들의 선호를 반영해 국내 표준 매장보다 스킨케어 매대를 1.5배 확대했다. 세럼과 에센스를 중심으로 한 ‘더 부스트 앤 글로우 바’, 토너패드와 선케어 제품을 소개하는 ‘더 프렙 바’, 뷰티 디바이스 전용 공간 등을 운영한다. 멤버십 회원에게 무료로 제공되는 ‘스킨 스캔’ 서비스를 통해 피부 고민을 기반으로 맞춤형 제품도 추천해 준다.
올리브영은 향후 미국 전용 온오프라인 통합 멤버십 프로그램인 ‘O.Y 멤버스’ 혜택을 순차적으로 공개하고, 오프라인 매장과 ‘올리브영 미국 온라인몰’의 입점 브랜드 및 상품 수를 확대할 방침이다.
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