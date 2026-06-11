편의기능 유지하면서 가격 낮춰…삼성 ‘비스포크 AI 스팀’ 일반형 출시

삼성전자가 고가 모델의 주요 편의 기능을 유지하면서 가격을 낮춘 로봇청소기 ‘비스포크 AI 스팀’ 일반형 모델을 출시한다고 11일 밝혔다.
이번 신제품은 기존 모델과 같이 물걸레를 고온으로 세척한 뒤 스팀 살균과 열풍 건조를 거쳐 관리하는 ‘스팀 청정스테이션’ 기능을 그대로 적용했다. 최대 45mm 높이의 문턱을 넘는 ‘이지패스 휠’, 브러시와 물걸레가 밖으로 나와 구석과 벽면을 밀착 청소하는 ‘팝 아웃 콤보’ 등 소비자 선호도가 높은 핵심 사양도 두루 갖췄다.
다만 출고가를 낮추면서 일부 성능은 조정됐다. 흡입력이 5와트(W)로 고가 모델(10W)에 비해 낮아졌고, 액체 인식 기능 등은 제외됐다. 삼성전자는 이번 일반형 모델 출시로 제품군을 확대해 소비자 선택의 폭을 넓힌다는 계획이다. 신제품 출고가는 세부 사양에 따라 141만~159만 원이다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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