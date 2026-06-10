앤스로픽 ‘미토스급 AI’ 일반 공개…“악용 우려 질문엔 성능 제한”

기업공개(IPO)를 앞둔 앤스로픽이 그간 공개를 미뤄온 최상위 인공지능(AI) 모델 ‘미토스’ 수준의 모델을 일반에 공개했다. 사이버 보안 등 민감한 분야에서의 악용 우려를 차단하기 위한 안전장치도 함께 도입했다. 너무 뛰어난 성능때안에 보안에 대한 우려, 이른바 ‘미토스 쇼크’가 이어지자 소수 파트너에게만 제공해온 미토스를 대중용으로 다듬어 출시한 것이다.
●안전장치 적용된 미토스급 모델
9일(현지 시간) 앤스로픽은 미토스급 모델을 일반용으로 안전하게 조정한 ‘클로드 페이블5’와 보안 특화 모델인 ‘클로드 미토스5’를 출시했다고 밝혔다. 미토스5는 종전처럼 앤스로픽의 승인을 받은 소수 기관과 기업에만 제공하고, 일반 사용자와 개발자에게는 안전장치가 적용된 페이블5를 공개한 것. 앤스로픽은 ‘페이블’의 어원이 라틴어 ‘파불라(fabula)’로, 신화를 뜻하는 ‘미토스’와 유사한 뜻이라고 소개했다.
성능은 현존 공개 모델 가운데 최고 수준이다. 앤스로픽에 따르면 페이블5는 AI 모델의 한계를 측정하는 ‘인류 최후의 시험(HLE)’에서 정답률 59%