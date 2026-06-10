스페이스X 사도 될까…증권가가 14년 전 ‘페이스북’ 소환한 이유

  • 동아닷컴

  • 입력 2026년 6월 10일 10시 42분

글자크기 설정

고평가 우려 속 상장 열풍…“추격매수보다 조정 시 분할매수”