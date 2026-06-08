삼전닉스 2배, ‘검은 월요일’ 직격탄 맞았다…무더기 손실 구간 진입

출시 열흘 만에 대거 손실…‘음의 복리효과’에 기준가 밑으로
양방향 베팅 모두 울었다…인버스 상품도 동반 부진
삼성전자와 SK하이닉스의 주가가 연일 변동성을 키우면서 지난달 27일 출시한 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)의 수익률이 무더기로 손실 구간에 진입했다. 기초자산의 극심한 변동성에 레버리지 특유의 ‘음의 복리효과’가 겹친 영향으로 풀이된다.
8일 한국거래소에 따르면 국내 증시에 상장한 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 14종의 주가가 기준가 밑으로 내려갔거나 기준가 수준까지 밀려난 것으로 나타났다.
실제 지난 5일 기준 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지의 주가는 1만9605원을 기록해 기준가인 2만원 밑으로 내려왔고 레버리지 ETF 가운데 가장 많은 자금이 몰렸던 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 역시 2만3160원을 기록해 기준가(2만3450원) 아래로 밀려났다.
이밖에 RISE SK하이닉스단일종목레버리지, TIGER SK하이닉스단일종목레버리지, 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지, SOL SK하이닉스단일종목레버리지 등이 기준가 밑으로 주가가 떨어진 것으로 나타났다. 그나마 한국투자신탁운용의 ACE SK하이닉스단일종목레버리지만이 기준가인 1만9995원을 소폭 웃도는 2만40원에 마감했다.
단일종목 레버리지 ETF의 수익률이 크게 부진한 것은 최근 SK하이닉스의 주가가 큰 폭의 변동성을 그렸기 때문으로 풀이된다. 실제 SK하이닉스의 주가는 지난달 26일 종가 205만2000원을 기록한 이후 이달 2일에는 240만7000원까지 뛰었지만 이후 가파르게 내리막을 타면서 지난 5일 기준 207만원에 마감했다. 주가만 놓고 보면 소폭 상승했지만 이른바 ‘음의 복리효과’가 겹쳐지면서 레버리지 ETF의 수익률이 크게 떨어졌다는 해석이 나온다.
상대적으로 낙폭이 작았던 삼성전자 단일종목레버리지 ETF도 손실 구간 진입 위기다.
KODEX 삼성전자단일종목레버리지, TIGER 삼성전자단일종목레버리지, ACE 삼성전자단일종목레버리지, 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지, RISE 삼성전자단일종목레버리지, PLUS 삼성전자단일종목레버리지, KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 등 대부분의 삼성전자 단일종목 레버리지 ETF가 주가 2만원선 초반에 형성돼 있다. 기준가가 통상 2만원 안팎이었다는 점을 고려할 때 이날 주가 급락에 따라 기준가 대비 마이너스(-) 수익률 구간에 진입할 것으로 관측된다.
주목되는 부분은 단일종목 인버스의 수익률도 상당히 부진하다는 셈이다. PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X의 주가는 지난 5일 1만5240원에 거래를 마쳤다. 이는 기준가인 2만원을 24% 가량 밑도는 수준이다. SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 역시 지난 5일 1만8590원을 기록해 기준가(2만5원)에 못미쳤다.
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