K9 포탄-천무 미사일 추진제 생산지, 새 위험성평가 도입에도 사고 발생

  • 동아일보

  • 입력 2026년 6월 2일 04시 30분

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[대전 한화에어로 폭발 사고]
한화 “직원-유족께 사