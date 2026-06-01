제주드림타워 5월 매출 650억 원 터치… “역대 최고 수준”

제주드림타워 복합리조트가 5월 한 달간 약 650억 원의 매출을 올리며 올해 최고 실적을 달성한 것으로 나타났다.
롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트의 지난달 카지노와 호텔 부문 합산 매출액이 전년 동기 대비 16.1% 증가한 649억6000만 원으로 집계됐다고 1일 공시했다. 5월 기준 600억 원대를 넘긴 것은 이번이 처음이며, 전월 대비로도 2.1% 늘어난 수치다.
부문별로 보면 카지노 부문(드림타워 카지노)의 5월 순매출은 494억2400만 원으로 한 해 전보다 19.5% 늘었다. 특히 이용객 수는 전년 동기 대비 23.4% 늘어난 6만3192명을 기록해 월간 기준 처음으로 6만 명을 넘어섰다. 테이블 드롭액(테이블에서 고객이 칩 구입을 위해 지불한 금액)도 2075억7400만 원으로 전년 동기 대비 6.9% 증가했다.
홀드율(카지노가 게임에서 이겨 얻은 수익 비율)은 22.6%를 기록했다. 회사 측은 세계 최고 수익률을 자랑하는 마카오 코타이 지역 9개 초대형 복합리조트 평균(25.1%) 수준에 근접한 수치라고 설명했다.
호텔 부문(그랜드 하얏트 제주)의 경우 5월 매출은 전년 동기 대비 6.5% 늘어난 155억3600만 원을 기록했다. 객실 이용률(OCC)은 87.3%에 달했으며, 식음(F&B) 매출은 37억2000만 원으로 집계됐다.
롯데관광개발 관계자는 “중동 정세불안과 고유가 영향에도 불구하고 실적과 이용자수 면에서 5월 기준 역대 최고 수준을 보였다”며 “5월 실적이 이미 지난해 7, 8월 성수기 기록을 크게 뛰어넘은 만큼 올해 기대 이상의 어닝 서프라이즈가 기대된다”고 말했다.
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