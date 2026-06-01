“제품-서비스에 고객 목소리 반영”… LG전자 ‘볼드 무브’ 시즌2 가동

LG전자가 장애인과 고령층 등의 가전제품 접근성 개선을 위한 고객 참여형 커뮤니티인 ‘볼드 무브’ 시즌2를 운영한다고 31일 밝혔다. 2024년 첫선을 보인 이 커뮤니티는 고객이 실제 제품과 서비스를 사용하며 겪은 불편을 공유하고 개선 아이디어를 제조사와 함께 발굴하는 프로젝트다.
이번 시즌2는 참여 대상을 기존 장애인 중심에서 고령층과 비장애인까지 넓히고, 운영 규모도 10명 내외에서 40여 명으로 늘렸다. 참가자들은 워크숍을 통해 접근성 문제 탐색부터 개선 기능 제안, 신규 제품 콘셉트 기획 등을 직접 수행하게 된다.
이 과정에는 LG전자 임직원들도 동참해 제안된 아이디어의 실제 제품 탑재 및 사업화 가능성을 집중 검토한다. LG전자 측은 “누구나 장벽 없이 가전을 사용할 수 있는 환경을 만들기 위해 고객들의 목소리를 반영할 것”이라고 밝혔다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0