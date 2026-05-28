현대차그룹 ‘HTWO 광저우’ 中 수소에너지 선도기업 선정

현대차그룹의 해외 수소연료전지 시스템 생산 거점인 ‘HTWO 광저우’가 중국 광저우시 공업정보화국이 발표한 ‘전략적 산업 클러스터 제1차 선도기업’에서 수소에너지 분야 ‘산업체인 선도기업’으로 선정됐다.
28일 현대차그룹에 따르면 광저우시는 수소 등을 포함한 신에너지 및 신형 에너지 저장, 스마트 커넥티드카, 인공지능(AI), 반도체 등 14대 전략산업을 중심으로 산업체인 선도기업을 선정하고 있다. 산업체인 선도기업은 산업 공급망 강화와 산업 생태계 육성을 주도하는 핵심 기업에 부여되는 자격이다. HTWO 광저우의 기술 경쟁력과 수소 산업 생태계 조성 기여도를 인정받은 셈이다.
특히 HTWO 광저우는 이번에 선정된 기업 96개 가운데 유일한 외국인 투자기업이다. 이번 선정으로 HTWO 광저우는 중국 정부의 정책 지원 등을 받게 되며 향후 △수소 산업 공급망 육성 △지역 산업 생태계 구축 △핵심 기술 협력 확대 등에서도 역할을 수행할 예정이다. 연구개발(R&D)과 산학연 협력체 구성 등에서도 중국 정부의 지원을 받을 수 있다.
HTWO 광저우는 60개 이상의 현지·글로벌 연료전지 시스템사가 경쟁하는 중국 시장에서 2025년 수소전기차(상용) 900대 이상을 판매했다. 중국 내 전체 판매 3위, 외국인 투자기업 중 판매 1위의 성적이다. 최두하 HTWO 광저우 총경리는 “ HTWO 광저우가 광저우시 수소 산업 발전과 현지 협력 생태계 구축에 기여한 성과를 인정받은 결과”라며 “중국 현지에서 본격 추진 예정인 ‘수소 에너지 종합 응용 시범 사업’ 참여를 확대하고, 현지 정부 및 파트너사와의 협력을 더욱 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.
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