효성重, 日 ESS 공략 속도… 첫해 누적 640억 수주

5개 지역 설계-시공 등 110억 계약도
효성중공업이 최근 일본 에너지 개발업체와 약 110억 원 규모의 고압 연계 에너지저장장치(ESS) EPC(설계·조달·시공) 프로젝트 계약을 체결했다고 27일 밝혔다.
이번 프로젝트는 일본 오이타, 구마모토, 야마구치, 오카야마, 미에 등 5개 지역에 고압 ESS를 구축하는 사업이다. 최대 10MW(메가와트)의 전력을 공급할 수 있으며, 총 저장 용량은 40MWh(메가와트시) 규모다.
효성중공업은 전체 시스템 설계와 주요 기자재 공급을 총괄하며, 완공 이후 최장 20년간 유지보수 서비스도 함께 제공할 예정이다. 단순 기자재 공급을 넘어 설계·시공·장기 운영 관리까지 수행하는 ‘ESS 토털 솔루션 역량’을 일본 시장에서 선보이게 됐다는 평가가 나온다.
효성중공업은 올해 2월에도 일본 홋카이도 시라누카 지역에서 최대 48.5MW의 전력을 공급할 수 있는 28MWh 규모의 특고압 ESS EPC 프로젝트를 수주했다. 올해 상반기(1∼6월) 일본 누적 수주액은 약 640억 원으로 국내 전력기기 업체 중 최대다.
일본은 지역별 전력 주파수가 다르고 계통 연계 기준이 까다로워 진입 장벽이 높은 시장으로 꼽힌다. 효성중공업은 일본 북부 홋카이도의 특고압 송전망 연계에 이어 중남부 간사이·규슈 지역의 고압 배전망까지 수주하게 됐다. 효성중공업은 일본 시장을 발판 삼아 해외 ESS 사업을 강화할 방침이다.
변종국 기자 bjk@donga.com
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