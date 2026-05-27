삼전, 협력사 상생-미래인재 육성에 5년간 5조 푼다

사장단, 임협 타결뒤 “사회적 책임 강화” 메시지
삼성전자가 노사 임금협상 타결을 계기로 국내에 상생 생태계를 만들고 미래 인재를 키우기 위해 5년간 5조 원을 투자하기로 했다. 반도체 호황으로 수억 원대의 ‘성과급 잔치’를 벌인다는 비판 여론을 의식해 사회적 책임을 강화하겠다는 메시지를 낸 것으로 풀이된다.
“자영업 포용금융 등 사회에 회사 성과 선순환”
삼성전자는 27일 사장단 명의 메시지를 내고 “향후 5년간, 총 5조 원을 조성해 ‘상생 및 건전한 생태계 조성’과 ‘미래 인재 육성’에 투자하겠다”고 밝혔다. 이어 “삼성의 성장과 성과가 저희 임직원뿐만 아니라 우리 사회에 선순환될 수 있도록 사회적 책임도 더 강화하겠다”고 했다.
투자 방안으로는 △2, 3차 중심의 중소 협력사 지원 △산업재해기금 조성 △취약계층과 영세자영업자를 위한 포용적 금융 확대 △인공지능(AI) 인재 육성을 위한 산학협력 및 청소년 교육 등을 검토 중이다.
사장단은 “구체적인 기여 방식은 이사회와 준법감시위원회의 논의를 거쳐 결정할 예정”이라며 “노동조합을 포함한 임직원들도 회사의 이런 결정에 적극 동참하기로 했다”고 전했다. 이어 “삼성은 앞으로 우리 사회에서 어떤 역할을 해나가야 할 지 국민의 기대와 눈높이를 생각하며 보다 근본적인 고민도 해 나가겠다”고 강조했다.
이들은 벼랑 끝에 섰던 노사 협상 과정 관련 “이번 일을 계기로 저희는 ‘사업보국’과 ‘인재제일’이라는 삼성의 경영철학을 돌아보게 됐다”며 “앞으로 다시는 이런 일이 없도록 겸허한 자세로 노사관계는 물론 경영 전반을 깊이 성찰하겠다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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