‘마스터클래스’서 박세리 전 감독 통찰력 공유

SC제일은행은 이달 15일 자산 10억 원 이상의 초고액 자산가들과 가망 고객(자사 제품이나 서비스에 관심을 갖고 구매할 가능성이 있는 개인이나 기업)들을 초청해 세계적인 골프 전설 박세리 전 올림픽 여자골프 국가대표팀 감독과 함께하는 ‘마스터클래스’를 성황리에 개최했다고 28일 밝혔다.
‘마스터클래스’는 각 분야 최고 리더들의 통찰력을 공유함으로써 고액 자산가 고객들의 비즈니스 의사결정에 실질적인 영감과 혜택을 제공하기 위해 기획됐다. 이는 SC제일은행 프라이빗 뱅킹이 제공하는 ‘사고 리더십(Thought Leadership)’ 프로그램 중 하나다.
이번 마스터클래스는 프라이빗 뱅킹 모델이 나온 이후 처음 선보이는 것으로 고객들의 관심도가 높은 ‘레저 및 스포츠’를 테마로 진행됐다. 특히 SC제일은행 프라이빗 뱅킹 센터의 1호 고객이자 대한민국 골프의 살아 있는 전설인 박 전 감독이 직접 참여해 깊이 있는 통찰력을 나누는 시간을 가졌다.
이날 행사의 하이라이트는 현장 추첨을 통해 선정된 일부 고객을 대상으로 진행된 밀착형 ‘원포인트 레슨’ 세션이었다. 박 전 감독은 초청 고객 한 명 한 명의 스윙을 세심하게 분석하고 맞춤형 코칭을 제공했으며 다른 참석 고객들에게도 상세한 설명을 곁들여 골프에 대한 심도 있는 통찰을 전달했다. 레슨 종료 후에는 참석자 전원을 대상으로 한 사인회와 기념 촬영이 이어져 고객들에게 잊지 못할 특별한 추억을 선사했다는 평가를 받았다.
이와 함께 SC제일은행은 유명 골프 프로들과 함께하는 추가 원포인트 레슨 세션, 미니 게임 및 시상식, 디너 프로그램 등을 다채롭게 구성해 참석 고객들의 오감을 만족시키고 품격 있는 네트워킹의 장을 마련했다.
고액 자산가 본인을 위한 맞춤형 프로그램을 성공적으로 마친 SC제일은행은 한 걸음 더 나아가 자산가들의 가장 큰 관심사인 자녀 교육으로 차별화된 경험을 확대하고 있다. 올 7월 31일부터 8월 2일까지 2박 3일 동안 서울 종로구 SC제일은행 본점에서 고액 자산가 고객의 자녀를 위한 ‘2026 글로벌 퓨처 리더 프로그램(GFLP·Global Future Leader Program)’을 개최하기로 한 것이다. 이번 행사는 ‘Next Generation(다음 세대)’이라는 테마 아래 준비 중인 혜택 중 하나다. 영국 최고의 명문 대학교로 꼽히는 옥스퍼드대 케임브리지대 재학생들이 멘토로 직접 참여하는 차별화된 글로벌 멘토링 캠프 프로그램이다.
참가 학생들은 멘토들과 함께 ‘사고력·탐구력·문제 해결 방식’을 심층적으로 체득하며 글로벌 리더로서의 사고를 확장하는 기회를 갖게 된다. 또한 본인의 적성과 관심사에 맞춰 △자연과학·공학 및 의학 △사회과학 △인문학 중 맞춤형 트랙을 선택해 전문적인 커리큘럼을 경험할 수 있다.
프로그램 참가 모집은 다음 달 1일부터 30일까지 진행될 예정이다. SC제일은행에 5억 원 이상의 자산을 예치한 고객의 자녀인 중·고등학생을 대상으로 총 40명을 선발할 방침이다.
사친 밤바니 SC제일은행 고액 자산가·자산관리 부문 부행장은 “이번 마스터클래스는 ‘레전드의 품격이 당신의 자산이 되다’라는 메시지처럼 리더의 성공 철학을 공유하는 독보적인 경험을 선사하고자 마련됐다”며 “여기에 그치지 않고 다가오는 7월 GFLP를 통해 고객 자녀 세대의 성장까지 밀착 케어하는 등 자산관리 솔루션은 물론 고액 자산가 고객들의 다양한 안목과 다음 세대를 위한 요구를 반영한 차별화된 서비스를 지속해서 선보여 차세대 프라이빗 뱅킹의 기준을 정립해 나갈 것”이라고 강조했다.
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