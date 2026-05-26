“관리 체계 결함 확인… 고의성 불문 엄중 조치” 정용진, 스타벅스 논란 직접 사과

5·18 민주화운동 기념일에 이른바 ‘탱크 데이’ 마케팅을 벌여 논란이 된 스타벅스코리아와 관련해 정용진 신세계그룹 회장이 직접 나서 대국민 사과했다.
정용진 회장은 26일 오전 9시 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 “이번 스타벅스코리아의 부적절한 마케팅으로 인해, 많은 분들께서 깊은 아픔과 분노를 느끼셨다라는 사실을 매우 무겁게 받아들이고 있다”며 “이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다”고 밝혔다.
이번 사과 기자회견이 늦어진 것에 대해선 “철저한 진상 규명을 통해 경위를 상세하게 말씀 드리기 위해서였음을 너그러이 이해해주시길 부탁드린다”고 했다.
그러면서 “전국 매장에서 묵묵히 일하고 있는 수많은 스타벅스코리아 파트너들과 현장 직원들을 조금 더 따뜻한 시선으로 바라봐달라”며 “이분들은 고객 한 분 한 분을 위해 이른 아침부터 늦은 밤까지 자신의 자리에서 최선을 다하고 있는 성실한 직장인일 뿐”이라며 “책임은 조직과 저를 포함한 경영진에게 있다”고 요청했다.
이어 전상진 신세계그룹 경영총괄 부사장은 자체적으로 진행한 진상조사 결과에 대해 발표했다. 그는 “사건 발생 직후인 이달 19일부터 일주일간 마케팅을 진행한 스타벅스코리아 임직원을 대상으로 강도 높은 내부 조사를 진행했다”며 “특정 목적을 가지고 마케팅을 기획했는지 여부가 핵심 조사 사항이었다”고 설명했다.
조사 결과 고의성을 입증할 명확한 증거는 확인하지 못했다고 한다. 전 부사장은 “일부 임직원들이 휴대폰 제출을 거부하는 등 회사 차원의 조사에 법적 절차적 한계가 제약 요건으로 작용한 영향이 있다”며 “다만 사안의 엄중함을 고려해 마케팅에 관여된 5명 모든 직원의 직무 배제 및 대표와 담당 임원을 해임 조치했으며, 향후 진행될 경찰 조사에 적극 협조키로 했다”고 밝혔다.
설명에 따르면 이번 마케팅은 스타벅스코리아 이커머스팀에서 제안했다. 팀장, 담당, 본부장,대표이사 등 보고라인을 거쳐 최종 확정됐다. 전 부사장은 “결재 라인에 대한 휴대폰, 노트북 등 포렌식 검증과 교차 심문을 진행했고, 담당자가 업무를 진행하는데 사용한 기타 장치와 하드 드라이브는 검증된 절차에 따라 모두 조사해 진행했다”고 설명했다.
이어 “이번 조사 결과 스타벅스코리아 마케팅 검증 및 리스크 관리 체계에 심각한 결함이 있다는 사실을 확인했다”며 “마케팅 기획과 승인 과정에서 단 한 차례의 문제 제기조차 없었다. 마케팅의 즉시성을 우선시한 까닭에 과거에 진행되던 법무팀의 검증 프로세스도 진행되지 않았다”고 말했다.
그러면서 “이번 사안은 실무자의 과실 여부를 넘어서 스타벅스코리아 내부에 사회적, 역사적 민감성 부재를 드러냈다”며 “고의성 여부를 불문하고 해당 마케팅 관련자와 결재 라인 전체에 대한 엄중 조치가 불가피하다는 것이 그룹의 판단”이라고 덧붙였다.
앞서 정 회장은 지난 19일 스타벅스 탱크 데이 마케팅 논란과 관련해 서면으로 사과 성명을 발표했다. 그는 “일에 대한 모든 책임이 저에게 있음을 통감한다. 대한민국 공동체의 역사적 아픔에 대한 그룹 전체의 역사인식과 감수성이 부족했다는 사실을 무겁게 받아들인다”며 “차제에 그룹의 의사결정 시스템을 전반적으로 재점검하여 이런 일이 반복되지 않도록 하겠다”고 말했다.
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