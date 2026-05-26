美-英-日 금리인상으로 잇단 방향전환… 고물가 부담 한국도 상승 압박 커질듯

고유가 장기화로 인한 물가 상승 압력이 커지면서 주요 선진국에서 기준금리 인하에 대한 기대가 약해지고 있다. 각국 중앙은행들은 이미 비둘기(완화 선호)에서 매(긴축 선호)로 방향키를 틀고 있다.
미국 등 주요국이 금리를 올리면 저금리인 한국과 금리 차이가 벌어져 원-달러 환율이 추가 상승할 수 있다는 우려가 크다. 최근 원-달러 환율이 1500원대까지 치솟은 상황에서 자본 유출 및 수입 물가 상승 부담을 덜기 위해 한국은행 역시 금리 인상에 나설 것이라는 전망이 나온다.
25일 미국 기준금리 예측 모델인 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 다음 달 연방공개시장위원회(FOMC)에서 금리를 동결할 확률은 98.1%, 0.25%포인트 인상할 확률은 1.9%다. 지난달 24일 인하 가능성이 5.3%로 인상 가능성(1.0%)보다 컸던 상황이 뒤집혔다.
지난해 12월 기준금리를 연 0.75%로 올린 일본은행(중앙은행)의 추가 금리 인상 가능성도 높게 점쳐진다. 당시 인상으로 일본 기준금리는 1995년 이후 30년 만에 최고 수준이 됐다. 지난달 일본은행 금융정책결정회의에서 정책위원 9명 중 3명이 기준금리를 연 1.0%로 올려야 한다고 밝혔다. 일본 국채 30년물 금리는 이달 19일 연 4.155%까지 치솟기도 했다. 다만 이후 하락 전환해 25일 4% 이하로 내려왔다.
지난달 연 3.75%로 금리를 동결한 영국 중앙은행(BOE)도 다음 달 기준금리 인상 가능성에 무게가 실린다. 당시 통화정책위원 9명 중 1명이 0.25%포인트 인상 의견을 냈다. 2월까지만 해도 4명이 금리 인하 의견을 냈지만, 3월에는 만장일치 동결을 결정하는 등 분위기가 달라지고 있다. 알렉산더 데마르코 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 최근 유로존 재무장관 회의에서 “금리 인상이 필요할 것 같다”고 말했다.
주요국 중앙은행이 금리 인상에 나설 경우 한국은행의 기준금리 상승 압력도 커지게 된다. 유상대 한은 부총재가 이달 초 금리 인상을 고민할 때라고 밝히는 등 인상 신호는 이미 나타나고 있다. 경제성장률이 예상보다 높게 나오는 상황에서 고물가가 이어지고 있는 만큼 향후 단계적 금리 인상에 무게가 실린다.
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