소프트스퀘어드, AI 기반 ‘그릿지’ 훈련과정으로 청년 개발자 창업·정주 돕는다

자체 AI 훈련과정 수료한 IT전문가 7,000명 기반
부산 청년의 AI 개발·창업·원격근무 생태계 구축
부산에 기반을 둔 IT스타트업 소프트스퀘어드(SOFTSQUARED, 대표 이하늘)는 AI 인재를 양성하기 위해 자체 AI-Native 훈련 과정을 운영해왔다. 소프트스퀘어드의 ‘그릿지’는 AI 에이전트와 IT 전문가를 혼합 구성해 기업의 개발·AX 과제를 수행하는 서비스다. 자체 AI 훈련과정을 이수한 7,000명의 IT전문가 그룹과 AI개발자 협업 모니터링 기술을 기반으로 운영된다.
소프트스퀘어드 측은 “기존 AI 교육이 프롬프트 사용법이나 AI 리터러시에 머무르는 경우가 많다”며 “단순한 도구 사용법이 아닌 AI와 협업해 사고하고, 실행하고, 책임지는 방식을 훈련하는데 중점을 둔 실무형 교육을 운영하고 있다”고 설명했다.
이를 위해 소프트스퀘어드는 △그릿지 훈련과정에 정답을 주입하는 대신 질문과 토론으로 사고를 확장하는 AI기반 ‘하브루타’ △지식 습득은 사전에 진행하고 수업 시간에는 토론·적용·피드백에 집중하는 ‘플립러닝’ △일정 수준에 도달할 때까지 반복 학습과 피드백을 거쳐 숙달을 확인하는 ‘마스터리러닝’ 방식을 접목하고 있다.
실제로 그릿지 훈련 과정에 참여한 국립부경대학교 컴퓨터공학과 출신 김범조씨는 “기존 멘토링 교육에서는 궁금한 것이 있어도 계속 질문하기 힘든 분위기였기 때문에 납득이 되지 않는 부분이 있어도 그냥 넘어가는 경우가 많았다”며 “AI 멘토와 대화하는 과정에서는 그런 걱정 없이 마음껏 질문할 수 있었던 것이 가장 좋았다” 설명했다. 이어 “AI가 이 정도 수준까지 왔다는 것을 느꼈고, 동시에 AI와 어떻게 일해야 하는지도 깨달았다”고 덧붙였다.
훈련은 실제 창업과 연계되고 기업 협업으로도 이어지고 있다. 부산대학교 컴퓨터공학과에 재학 중인 한 학생은 해당 과정을 통해 창업에 나섰고, 기업 고객을 확보하며 월 500만 원가량의 매출을 올리는 데 성공했다. 또 같은 부산대학교 컴퓨터공학과 학생도 프리랜서로 해당 사업에 합류해 부산에 정주하며 직업을 이어가고 있다고 한다.
소프트스퀘어드는 지난해부터 부산을 거점으로 약 1,000여명의 AI-Native 전문가를 훈련·발굴하고, 글로벌 및 수도권 프로젝트와 부산 청년 개발자들을 연결해 부산 지역 청년 유출 감소에 기여한다는 방침이다.
이하늘 소프트스퀘어드 대표는 “AI 시대에는 단순히 AI를 잘 쓰는 사람이 아니라, AI가 제시한 결과를 검증하고 무엇을 할지 결단할 수 있는 책임형 인재가 필요하다”며 “AI-Native 교육은 프롬프트 사용법을 가르치는 교육이 아니라, AI와 협업해 사고하고 실행하고 책임지는 방식을 훈련하는 AI 시대에 가장 필수적인 교육”이라고 설명했다.
이어 “부산 청년이 서울에 가지 않아도 AI 기반 개발과 창업을 경험하고, 수도권·글로벌 기업의 프로젝트를 수행할 수 있는 구조를 만드는 것이 목표”라며 “부산에서 검증된 AI-Native 교육 모델을 지역 대학, 스타트업, 기업 AX 현장으로 확장해 나가겠다”고 밝혔다.
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