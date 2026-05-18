크레버스 김영화 회장, 자사주 9,663주 장내 매수 …지분율 16.05%로 확대

“기업가치 대비 저평가 판단”… 책임경영 기조 이어가
에듀테크 기업 크레버스(대표 이동훈·김형준)는 최대주주인 김영화 회장이 자사주 9,663주를 장내 매수했다고 15일 공시했다. 이로써 김 회장의 지분율은 기존 15.96%에서 16.05%로 확대됐다.
회사 측은 이번 매수가 현재 주가 수준이 기업의 실질 가치 대비 낮게 평가되고 있다는 판단에 따른 것이라고 밝혔다.
크레버스 관계자는 “최근 이어진 자사주 매입 기조와 마찬가지로 회사 성장성에 대한 신뢰와 책임경영 의지를 보여주는 차원”이라며 “기업 펀더멘털에 대한 내부 자신감이 반영된 결정”이라고 강조했다.
한편, 크레버스는 영어 사고력 교육 기업 청담러닝과 수리 사고력 교육 기업 CMS Edu의 합병을 통해 출범한 에듀테크 기업이다. 영어·수리·코딩 등 융합형 교육 콘텐츠와 디지털 학습 플랫폼을 기반으로 맞춤형 교육 서비스를 운영하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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