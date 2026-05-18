청담, ‘2026 메가쇼 시즌1’서 제주산 양식 참조기 선보여

제주 수산물 전문 브랜드 ‘제주반했어’를 운영하는 ㈜청담이 지난 14일부터 17일까지 경기도 고양시 킨텍스 제1전시장에서 열린 ‘메가쇼 2026 시즌 1’에 참가해 제주산 양식 참조기를 선보였다고 18일 밝혔다.
‘제주반했어’는 제주산 은갈치, 옥돔, 고등어, 참조기 등 다양한 수산물을 온라인을 중심으로 판매하고 있다. 이번에 선보인 제주산 양식 참조기는 국립수산과학원이 기후위기 대응 품목으로 지정해 양식 기술을 개발하고, 제주 지역 양식장에 치어를 분양해 생산된 제품이다.
청담은 제주산 양식 참조기를 제주지역 수산물 업체 가운데 처음으로 상품화해 지난 설 명절 기간 온라인 판매를 시작했으며, 이번 메가쇼를 통해 처음으로 오프라인에서 선보이게 됐다.
최정묵 청담 대표는 “제주산 양식 참조기는 자연산 참조기보다 크기가 크고 품질이 우수하며 안정적인 공급이 가능하다는 장점이 있다”며 “향후 참조기 시장에서 경쟁력을 갖출 수 있을 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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