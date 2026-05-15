이룸캠퍼스, 경기도경제과학진흥원 안전보건교육 온라인강의 맡는다

중대재해처벌법(이하 중처법) 시행 이후 공공기관과 기업 내 안전 관리 책임이 강화됨에 따라, 체계적이고 전문적인 안전보건교육 시스템을 도입하려는 움직임이 확산되고 있다. 안전보건교육은 중처법상 ‘안전보건관리체계 구축 및 이행’의 핵심 요소다. 교육을 실시하지 않은 상태에서 사고가 나면 경영자의 의무 위반으로 간주될 가능성이 크기 때문이다.
이런 가운데, 기업교육 전문기업 이룸캠퍼스는 (재)경기도경제과학진흥원과 ‘2026년 정기 안전보건교육 온라인 강의 용역’ 계약을 체결했다고 15일 밝혔다.
이룸캠퍼스는 고용노동부에서 인정받은 위탁훈련기관으로, 2016년 설립 이후 다양한 기업 및 기관을 대상으로 온라인 교육 서비스를 제공하며 교육 운영 경험을 확대해왔다.
이번 계약을 통해 이룸캠퍼스는 경기도경제과학진흥원의 2026년 정기 안전보건교육 온라인 강의 운영을 맡아 교육 콘텐츠 제공과 학습 운영 등을 수행할 예정이다. 산업안전보건법에 따른 정기 안전보건교육은 사업장 내 안전사고 예방과 근로자 안전의식 향상을 위해 정기적으로 실시되는 법정교육이다.
이룸캠퍼스 관계자는 “공공기관 안전보건교육 운영 경험과 교육 콘텐츠 개발 역량을 바탕으로 안정적인 교육 서비스를 제공할 계획”이라며 “앞으로도 법정의무교육과 안전보건교육 분야의 교육 품질 향상에 지속적으로 힘쓰겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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