“우주서 아기가 태어날수 있을까?”…中우주정거장서 인공 배아 실험

이 질문에 대한 답을 하기 위해 중국이 인간의 줄기세포로 만든 인공 배아를 중국의 우주정거장 ‘톈궁’에 보냈다. 연구진은 무중력, 강한 방사선이 존재하는 우주 환경에서 인간 배아가 어떤 영향을 받는지 확인할 계획이다.
14일 과학계에 따르면 인간의 줄기세포로 만든 인공 배아가 11일 중국 발사체 ‘텐저우 10호’에 탑재돼 텐궁으로 발사됐다. 중국 국영방송 CCTV, 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등의 보도에 따르면 이번 실험은 우주 환경이 인간 배아의 초기 발달에 미치는 영향을 연구하기 위해 이뤄졌다. 우주정거장에서 배아가 건강한 상태를 유지할 수 있도록 발사 전날 밤 인간의 줄기세포에서 인공 배아를 만든 것으로 알려졌다.
텐궁의 우주비행사들은 수정한 뒤 14일~21일 사이 배아의 발달 과정을 관찰하게 된다. 이 시기는 척추의 기원인 ‘원시선’이 형성되는 등 배아가 인체로 자라나는 데 매우 중요한 시기다. 하지만 세계적으로 많은 나라들이 정자와 난자가 만나 만들어지는 인간 배아는 윤리적인 이유로 14일 이상 배양을 금지하고 있어, 이 시기의 발달 과정은 ‘블랙박스’로 남아있다.
중국 연구진은 초기 발달 과정만을 관찰할 수 있는 인공 배아를 이용해 이 시기에 일어나는 변화를 우주에서 확인하겠다는 것이다. 인공 배아는 텐궁에서 약 5일 간의 관찰 연구를 거쳐 냉동 보관된 뒤 다시 지구로 보내질 예정이다.
이번 실험은 우주에서 인간의 배아 발달 과정을 관찰하는 첫 실험인 만큼 학술적인 의미가 크다. 앞서 일본은 2023년 국제우주정거장(ISS)에서 냉동된 쥐의 수정란을 해동해 배아 상태까지 키우는 데 성공한 바 있다. 이는 포유류의 배아가 무중력 상태에서도 정상적으로 분화할 수 있다는 것을 보여준 대표적인 연구다.
중국 연구진은 이번 연구로 무중력이 배아 성장에 미치는 영향을 이해하고, 그 효과를 제어할 수 있는 과학적인 방법을 개발하는 데 도움이 될 것이라고 보고 있다. 이번 실험의 책임자인 위 러첸 중국과학원 동물학연구소 교수는 “(무중력의) 영향을 완화하기 위해 특정 기술을 사용할 수 있게 될 것”이라고 했다.
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