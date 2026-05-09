중동 전쟁 여파에 ‘국제 식량 물가’ 3개월 연속 상승

세계 식량 가격이 곡물, 유지류(기름류), 육류 가격 상승 영향으로 석 달 연속 상승했다. 바이오 연료 수요 상승 전망과 비료 가격, 운송비 폭등 등 중동전쟁으로 인한 영향이 작용한 것으로 풀이된다.
유엔 식량농업기구(FAO)는 2026년 4월 세계식량가격지수는 130.7포인트로 전월(128.6) 대비 1.6% 상승했다고 9일 발표했다.
FAO는 24개 품목에 대한 국제가격 동향을 조사해 5개 품목군(곡물, 유지류, 육류, 유제품, 설탕)별 식량가격지수를 매월 작성·발표한다. 2014~2016년 평균값을 100으로 기준 삼는다.
품목별 보면 유지류 가격 상승이 전체 지수 상승을 주도했다.
유지류 가격지수는 팜유·대두유·해바라기유·유채유 가격이 모두 상승한 결과 193.9포인트로 전월 대비 5.9% 상승했다. 팜유 가격은 원유가격 상승과 주요국의 정책 지원으로 인해 바이오연료 수요가 높아질 것으로 전망돼 5개월 연속 올랐으며, 동남아시아 내 생산 감소 우려가 추가적인 상승 압력으로 작용했다. 대두유, 유채유의 국제 시세는 미국, 유럽연합 내 안정적인 바이오연료 생산 수요를 반영해 상승했다.
곡물 가격지수는 111.3포인트로 전월 대비 0.8% 상승했다.
밀 국제가격은 미국 일부 지역의 가뭄과 호주 강수량이 평년 대비 적을 가능성이 높아 상승 압력을 받으면서 0.8% 상승했다.
또한 호르무즈 해협 봉쇄로 비료 가격이 높아져 농가들이 비료 사용량이 적은 작물로 전환함에 따라 2026년 밀 파종면적 감소가 전망되면서 가격을 상승시켰다. 옥수수 가격도 브라질의 계절적 공급 부족과 미국 일부 지역의 가뭄, 국제유가 상승에 따른 에탄올 수요 확대와 비료 가격 부담 심화 등으로 0.7% 올랐다. 쌀 가격지수는 원유 및 석유 파생 제품 가격 급등에 따른 생산·유통 비용 증가로 1.9% 상승했다.
육류 가격지수는 129.4포인트로 1.2% 상승했다. 세부적으로 양고기를 제외한 모든 품목에서 가격이 상승했다. 쇠고기 가격은 브라질 내 도축할 수 있는 공급 제한과 중국 중심의 안정적인 수입 수요로 강세를 보였다. 돼지고기 가격은 브라질의 충분한 공급으로 일부 상쇄되었으나 유럽연합의 계절적 수요 증가에 따라 상승했다.
반면 유제품 가격지수는 119.6포인트로 전월 대비 1.1% 하락했다. 버터·치즈 가격은 유럽연합, 오세아니아의 풍부한 우유 공급과 국제시장 내 경쟁에 따른 영향이다.
설탕 가격지수는 88.5포인트로 전월 대비 4.7% 하락했다.
설탕 가격지수는 국제 공급량이 충분할 것으로 예상되고 중국·태국 등 아시아 주요 생산국의 생산 전망이 상향됨에 따라 하락했다.
한편, 4월 국내 농축산물 소비자물가는 전체 물가가 상승세를 보이는 것과 달리 1.1% 하락한 것으로 나타나 안정된 수준을 보였다.
정부는 국제가격 상승 등 물가 상승 요인이 많은 만큼, 농·축·수산물 할인 지원 등으로 식품 물가 관리에 나설 방침이다.
이달부터 다음 달까지 220억 원을 투입해 농·축·수산물 할인(최대 50%)을 지원하고 대형마트·온라인몰 등 유통경로별로 자체 할인 행사 병행을 추진한다. 행사에는 이마트, 하나로마트, 롯데마트, 네이버 등이 참여한다.
가공식품의 경우 업계 협력을 통해 다음 달 16개 사가 4373개 품목에 대한 할인 행사(최대 58%)에 들어간다. 또 원자재 수급 상황을 고려해 포장재 원산지 표시 단속을 최대 6개월 유예하기로 했다.
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