대우건설, 임직원과 함께 중랑천 생태정원 조성 준공

대우건설은 지난 7일 서울시 성동구 중랑천 일대에서 생물다양성 보전과 생태환경 개선을 위한 환경 생태 복원 봉사활동을 진행하면서 친환경 생태공간 ‘대우건설 네이처(Nature)’ 정원을 준공했다고 8일 밝혔다.
대우건설 네이처는 서울 성동구 살곶이체육공원 인근 시민 휴게공간에 조성된 수달 테마 생태정원으로, 중랑천 생태계 회복과 시민 휴식 공간 제공을 목적으로 마련됐다고 한다.
지난 1월 대우건설은 서울시 성동구 및 사회적협동조합한강과 ‘ESG 실천을 통한 중랑천 생태활동 활성화 사업’ 업무협약을 체결하고 이에 따라 생태 복원 활동을 지속적으로 추진해왔다.
대우건설 측은 이번 정원 조성에는 지난 4월부터 이어진 임직원 봉사활동이 기반이 됐고 약 140주의 초화류 및 관목이 식재됐다고 한다.
특히 이번 활동에는 임직원 75명이 참여해 중랑천 야생동물 생추어리 일대에서 단풍잎돼지풀과 가시박덩굴 등 생태교란종을 집중 제거하고 환경 정화 활동을 진행했다고 한다. 토종 생물 서식 환경 개선에도 힘을 보태면서 수달과 원앙 등 야생동물이 안정적으로 서식할 수 있는 환경을 조성하기 위해서다.
대우건설은 도심 하천과 도시 생태계가 공존하는 지속가능한 환경 조성을 위한 ESG를 실천 한 것이라고 설명했다. 또 인근 동부간선도로 지하화 공사 현장과 연계해 기업의 기술과 자원을 생태 회복 및 생물다양성 증진에 활용할 계획이라고 밝혔다.
대우건설 관계자는 “임직원이 직접 참여해 도심 하천의 생태 회복에 기여했다는 점에서 의미가 있다”면서 “앞으로도 하천 정화 활동과 식재 봉사 등 다양한 ESG 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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