덴티미, ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 구강헬스케어 부문 5년 연속 1위

구강헬스케어 브랜드 덴티미가 ‘2026 고객감동 우수브랜드 대상’ 구강헬스케어 부문에서 1위를 수상했다고 6일 밝혔다. 이번 수상으로 덴티미는 2022년부터 5년 연속 같은 부문 1위를 기록했다.
덴티미는 틀니 세정제와 교정기 세정제 등 구강 장치 관리 제품을 중심으로 브랜드를 확대해 왔다. 대표 제품은 ‘덴티미클리너’로, 거품형 제형을 적용해 별도의 담금 과정 없이 사용할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 회사 측은 기존 담금형 제품 대비 사용 편의성을 높여 외출이나 일상 환경에서도 활용도를 높였다고 설명했다.
회사 측에 따르면 덴티미클리너는 식품의약품안전처 인증 기능성 제품으로, 공인 시험기관 시험 조건에서 구강세균 살균력을 확인받았다. 또한 단백질 분해효소와 자연 유래 성분을 적용해 장치 표면 오염과 잔여물 제거를 고려했다고 밝혔다.
최현성 바오메디텍 대표는 “이번 수상은 제품 기능성과 사용 편의성에 대한 소비자 평가가 반영된 결과”라며 “앞으로도 구강 장치 관리에 실질적인 도움을 줄 수 있는 제품 개발을 이어가겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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